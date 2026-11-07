A MÁV Előre vendégeként nyert a Pénzügyőr a férfi röpi Extraligában

2026.11.07. 21:51
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Fotó: FB/Pénzügyőr SE Röplabda
Címkék
MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga Pénzügyőr röplabda
A legutóbb ezüstérmes MÁV Előre hazai pályán négy játszmában kikapott a Pénzügyőrtől a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati találkozóján, ezzel az első vereségét szenvedte el a bajnokságban.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
MÁV Előre Foxconn–Pénzügyőr SE Pro Source 1:3 (–20, –22, 20, –23) 
Székesfehérvár, 101 néző. V: Horváth M., Mezőffy Zs.
MÁV ELŐRE: Chavers 6, Eke, VARGA P. 16, JIRÁSEK 15, Ambrus 4, Vulikics 5. Csere: Takács M. (liberó), Bandi, Péter M., Péter A. 8, Szávai 2, Luna Slaibe 4. Edző: Alekszandar Milivojevics
PÉNZÜGYŐR: Kovács Z. 10, Török S. 2, SZALAI 20, T. Lescay 8, L. LESCAY 17, POZZOBON 12. Csere: Bán (liberó), Gniecki, Mihálovits, Kispál 1. Edző: Toronyai Miklós
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 3:4, 7:5, 8:8, 12:10, 14:14, 16:15, 17:21, 19:24. 2. játszma: 1:2, 5:3, 6:6, 11:7, 12:12, 14:13, 15:16, 17:21, 21:22, 21:24. 3. játszma: 1:4, 3:7, 9:8, 12:10, 15:14, 19:15, 20:18, 23:20. 4. forduló: 0:2, 4:5, 6:9, 9:10, 10:15, 12:18, 16:19, 19:20, 22:24
MESTERMÉRLEG
Alekszandar Milivojevics: – Ezen a meccsen nem álltunk készen egy ilyen kemény csatára és nem játszottunk jól. Az ellenfél nagyon magas színvonalú röplabdát játszott, amire mi nem tudtunk megfelelő választ adni. Ki kell elemeznünk, hogy hol és miben hibáztunk és le kell vonnunk a tanulságokat.
Toronyai Miklós: – Brusztolós meccs volt, és örülök, hogy az egész heti munkánk kijött, a fiúk pedig úgy álltak bele a mérkőzésbe, ahogyan, egy ilyen rangadón kell. Amivel nem vagyok elégedett, hogy a harmadik szettben mintha megijedtünk volna és a negyedikben is nagy előnyt adtunk el. Remélem, hogy most már tényleg elhiszik a srácok, hogy tudnak röplabdázni. 

 

MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga Pénzügyőr röplabda
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