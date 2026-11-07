A MÁV Előre vendégeként nyert a Pénzügyőr a férfi röpi Extraligában

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

MÁV Előre Foxconn–Pénzügyőr SE Pro Source 1:3 (–20, –22, 20, –23)

Székesfehérvár, 101 néző. V: Horváth M., Mezőffy Zs.

MÁV ELŐRE: Chavers 6, Eke, VARGA P. 16, JIRÁSEK 15, Ambrus 4, Vulikics 5. Csere: Takács M. (liberó), Bandi, Péter M., Péter A. 8, Szávai 2, Luna Slaibe 4. Edző: Alekszandar Milivojevics

PÉNZÜGYŐR: Kovács Z. 10, Török S. 2, SZALAI 20, T. Lescay 8, L. LESCAY 17, POZZOBON 12. Csere: Bán (liberó), Gniecki, Mihálovits, Kispál 1. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 3:4, 7:5, 8:8, 12:10, 14:14, 16:15, 17:21, 19:24. 2. játszma: 1:2, 5:3, 6:6, 11:7, 12:12, 14:13, 15:16, 17:21, 21:22, 21:24. 3. játszma: 1:4, 3:7, 9:8, 12:10, 15:14, 19:15, 20:18, 23:20. 4. forduló: 0:2, 4:5, 6:9, 9:10, 10:15, 12:18, 16:19, 19:20, 22:24

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Milivojevics: – Ezen a meccsen nem álltunk készen egy ilyen kemény csatára és nem játszottunk jól. Az ellenfél nagyon magas színvonalú röplabdát játszott, amire mi nem tudtunk megfelelő választ adni. Ki kell elemeznünk, hogy hol és miben hibáztunk és le kell vonnunk a tanulságokat.

Toronyai Miklós: – Brusztolós meccs volt, és örülök, hogy az egész heti munkánk kijött, a fiúk pedig úgy álltak bele a mérkőzésbe, ahogyan, egy ilyen rangadón kell. Amivel nem vagyok elégedett, hogy a harmadik szettben mintha megijedtünk volna és a negyedikben is nagy előnyt adtunk el. Remélem, hogy most már tényleg elhiszik a srácok, hogy tudnak röplabdázni.