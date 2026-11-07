Norris a pole-ban, Lawson és Hülkenberg a második sorban az esőverte, hosszúra nyúló interlagosi időmérőn

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.07. 21:25
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Norris szerezte meg a rajtelsőséget az esős brazíliai időmérőn (Fotó: AFP)
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F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj időmérő
Lando Norris (McLaren) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szombati időmérőjén. A britet George Russell, Andrea Kimi Antonelli sorrendben a két Mercedes követte, majd Charles Leclerc (Ferrari) és Liam Lawson (Racing Bulls) zárta az első ötös sorát.

Három csapat három versenyzője zárt az élen a Sao Pauló-i Nagydíj három szabadedzésén: az elsőn Lando Norris a továbbfejlesztett McLarennel, a másodikon a frissen megkoronázott Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak, igaz, utóbbi szombaton már abban a tudatban hajtott pályára, hogy a versenyre a mezőny végére sorolják hátra motorkomponens-cserék miatt.

A négyszeres vb-első mellett Sergio Pérezt és Lewis Hamiltont is a rajtrács végére küldik vasárnap, míg George Russellt öt, Charles Leclerc-t pedig tíz hellyel sorolják hátra. A büntetések és a szoros élmezőny már megadták az időmérő alaphangulatát, de a megérkező csapadék még tovább borzolta a kedélyeket. Bár negyedórával a kezdés előtt rövid időre elállt az eső, nem sokkal a zöld jelzés után újra megnyílt az ég, és pillanatok alatt jelentős mértékben romlottak a látási viszonyok, ezért piros zászlóval megszakították a Q1-et.

Végül 20 óra 26 perckor váltott újra zöldre a bokszutca végi lámpa, igaz, nem sokkal előtte újra elkezdett esni. A pályán eléggé sok volt a vízátfolyás, és versenyzők még az extrém esőgumin is tapogatózva tették meg az első köröket. A versenyirányítás azonban engedte a körözést, és a körülmények folyamatosan javultak, ahogyan a mezőny rótta a fordulókat. Bár a sorrend szinte körről körre változott, volt néhány név, amelyik többször is feltűnt az első helyen. Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso, illetve Nico Hülkenberg nemegyszer az élre állt, de végül is Norris elsőségével zárult a Q1.

A mclarenest Russell, Verstappen, Hamilton és Hülkenberg követte a top 5-ben, a hatodik Isack Hadjar lett, majd Liam Lawson, Alonso, Leclerc és a sokáig kieső helyen álló Antonelli zárta az első tízest. Továbbjutott még Oscar Piastri, Arvid Lindblad, az első F1-es nagydíján szereplő Rafael Camara, továbbá Carlos Sainz Jr., Oliver Bearman és Alexander Albon.

Noha több pályaelhagyás történt, Lance Stroll átszántott a füvön, míg a két hazai versenyző, Camara és Gabriel Bortoleto a falat is eltalálta, csak néha villant fel a sárga zászló, és nem kellett újra megszakítani a kvalifikációt. A legrosszabbul az Audi brazilja járt, aki ugyan még a bokszutcába vissza tudott térni a balesete után, a garázst már nem hagyhatta el.

Kiesett: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez és Bortoleto.

A második szakaszban hamar biztossá vált több kieső is: Verstappen egyáltalán nem hajtott ki a pályára, és bár az elején Hamilton megtett pár kört, az utolsó perceket már kiülte a garázsban. A remekül teljesítő Lindblad alatt pedig a Racing Bulls adta meg magát. A leggyorsabbnak ezúttal Russell bizonyult, őt Lawson és Hadjar követte, utána Leclerc, Hülkenberg, Albon, Alonso, Bearman, Norris és Antonelli sorakozott a továbbjutó helyeken. A Q2 már nem zajlott le piros zászló nélkül: a továbbjutásért küzdő Camara az utolsó gyors körén kicsúszott, és a falba hajtott. Az eset miatt kissé késve indult az utolsó szegmens.

Kiesett: Hamilton, a ritmust nem igazán találó Piastri, Camara, Lindblad, Sainz, illetve Verstappen.

A versenyzők abban a tudatban készültek az utolsó szakaszra, hogy újabb heves esőzés érheti el a pályát. Ennek megfelelően már a zöld jelzés előtt sor alakult ki a bokszutcában, élen Alonsóval, de az első próbálkozások után nem a spanyol, hanem Russell nevével kezdődött az időlista. A versenyzők egy része még tudott újabb gyors kört teljesíteni, mielőtt rosszabbá váltak volna a körülmények, amit a legjobban Norris tudott kihasználni. A McLaren pilótája 204 ezreddel megelőzte az újabb gyors körét félbehagyó Russellt, és megszerezte a pole pozíciót Brazíliában! A Mercedes britje nemcsak az első helyet, hanem a másodikat is elveszíti a rajtbüntetése miatt, Russell a hetedik helyre szorul vissza. Az első sorba a csapattársa, Antonelli lép ezáltal előre, míg a második soron Lawson és Hülkenberg osztozhat Leclerc hátrasorolása után.

A monacói eredetileg a negyedik pozícióban végzett, de a tíz rajthelyes büntetése miatt csak a 14. pozícióból várhatja a piros lámpák kialvását. Az ötödik rajtkockába Hadjar lép előre, majd Bearman, Russell, Alonso, Albon és Piastri a sorrend a top 10-ben a hátrasorolások után.

Folytatás vasárnap 18 órakor a versennyel.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.NorrisMcLaren-Mercedes1:27.470átlag: 177.345 km/ó
2.RussellMercedes1:27.6740.204 mp h.
3.AntonelliMercedes1:28.0950.625
4.LeclercFerrari1:28.2890.819
5.LawsonRacing Bulls-Ford1:28.3210.851
6.HülkenbergAudi1:28.6681.198
7.HadjarRed Bull-Ford1:28.7631.293
8.BearmanHaas-Ferrari1:29.8312.361
9.AlonsoAston Martin-Honda1:30.3112.841
10.AlbonWilliams-Mercedes1:30.4562.986
11.HamiltonFerrari1:30.0013.256
12.PiastriMcLaren-Mercedes1:30.3693.624
13.CamaraHaas-Ferrari1:31.5154.770
14.LindbladRacing Bulls-Ford1:31.6874.942
15.SainzWilliams-Mercedes1:31.7855.040
16.VerstappenRed Bull-Fordidő nélkül 
17.ColapintoAlpine-Mercedes1:33.3272.388
18.GaslyAlpine-Mercedes1:33.4492.510
19.StrollAston Martin-Honda1:33.6532.714
20.BottasCadillac-Ferrari1:33.7742.835
21.PérezCadillac-Ferrari1:34.5093.570
22.BortoletoAudi1:41.56410.625

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Norris1:30.9391.Russell1:26.745
2.Russell1:31.2062.Lawson1:27.049
3.Verstappen1:31.2383.Hadjar1:27.218
4.Hamilton1:31.6664.Leclerc1:28.082
5.Hülkenberg1:31.6935.Hülkenberg1:28.361
6.Hadjar1:32.0596.Albon1:28.918
7.Lawson1:32.0857.Alonso1:29.072
8.Alonso1:32.0928.Bearman1:29.130
9.Leclerc1:32.1219.Norris1:29.207
10.Antonelli1:32.22910.Antonelli1:29.302
11.Piastri1:32.25111.Hamilton1:30.001
12.Lindblad1:32.30612.Piastri1:30.369
13.Camara1:32.80913.Camara1:31.515
14.Sainz1:32.95914.Lindblad1:31.687
15.Bearman1:33.03015.Sainz1:31.785
16.Albon1:33.15016.Verstappenidő nélkül
17.Colapinto1:33.327  
18.Gasly1:33.449  
19.Stroll1:33.653  
20.Bottas1:33.774  
21.Pérez1:34.509  
22.Bortoleto1:41.564  

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj időmérő
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