Norris a pole-ban, Lawson és Hülkenberg a második sorban az esőverte, hosszúra nyúló interlagosi időmérőn

Három csapat három versenyzője zárt az élen a Sao Pauló-i Nagydíj három szabadedzésén: az elsőn Lando Norris a továbbfejlesztett McLarennel, a másodikon a frissen megkoronázott Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak, igaz, utóbbi szombaton már abban a tudatban hajtott pályára, hogy a versenyre a mezőny végére sorolják hátra motorkomponens-cserék miatt.

A négyszeres vb-első mellett Sergio Pérezt és Lewis Hamiltont is a rajtrács végére küldik vasárnap, míg George Russellt öt, Charles Leclerc-t pedig tíz hellyel sorolják hátra. A büntetések és a szoros élmezőny már megadták az időmérő alaphangulatát, de a megérkező csapadék még tovább borzolta a kedélyeket. Bár negyedórával a kezdés előtt rövid időre elállt az eső, nem sokkal a zöld jelzés után újra megnyílt az ég, és pillanatok alatt jelentős mértékben romlottak a látási viszonyok, ezért piros zászlóval megszakították a Q1-et.

Végül 20 óra 26 perckor váltott újra zöldre a bokszutca végi lámpa, igaz, nem sokkal előtte újra elkezdett esni. A pályán eléggé sok volt a vízátfolyás, és versenyzők még az extrém esőgumin is tapogatózva tették meg az első köröket. A versenyirányítás azonban engedte a körözést, és a körülmények folyamatosan javultak, ahogyan a mezőny rótta a fordulókat. Bár a sorrend szinte körről körre változott, volt néhány név, amelyik többször is feltűnt az első helyen. Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso, illetve Nico Hülkenberg nemegyszer az élre állt, de végül is Norris elsőségével zárult a Q1.

A mclarenest Russell, Verstappen, Hamilton és Hülkenberg követte a top 5-ben, a hatodik Isack Hadjar lett, majd Liam Lawson, Alonso, Leclerc és a sokáig kieső helyen álló Antonelli zárta az első tízest. Továbbjutott még Oscar Piastri, Arvid Lindblad, az első F1-es nagydíján szereplő Rafael Camara, továbbá Carlos Sainz Jr., Oliver Bearman és Alexander Albon.

Noha több pályaelhagyás történt, Lance Stroll átszántott a füvön, míg a két hazai versenyző, Camara és Gabriel Bortoleto a falat is eltalálta, csak néha villant fel a sárga zászló, és nem kellett újra megszakítani a kvalifikációt. A legrosszabbul az Audi brazilja járt, aki ugyan még a bokszutcába vissza tudott térni a balesete után, a garázst már nem hagyhatta el.

Kiesett: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez és Bortoleto.

A második szakaszban hamar biztossá vált több kieső is: Verstappen egyáltalán nem hajtott ki a pályára, és bár az elején Hamilton megtett pár kört, az utolsó perceket már kiülte a garázsban. A remekül teljesítő Lindblad alatt pedig a Racing Bulls adta meg magát. A leggyorsabbnak ezúttal Russell bizonyult, őt Lawson és Hadjar követte, utána Leclerc, Hülkenberg, Albon, Alonso, Bearman, Norris és Antonelli sorakozott a továbbjutó helyeken. A Q2 már nem zajlott le piros zászló nélkül: a továbbjutásért küzdő Camara az utolsó gyors körén kicsúszott, és a falba hajtott. Az eset miatt kissé késve indult az utolsó szegmens.

Kiesett: Hamilton, a ritmust nem igazán találó Piastri, Camara, Lindblad, Sainz, illetve Verstappen.

A versenyzők abban a tudatban készültek az utolsó szakaszra, hogy újabb heves esőzés érheti el a pályát. Ennek megfelelően már a zöld jelzés előtt sor alakult ki a bokszutcában, élen Alonsóval, de az első próbálkozások után nem a spanyol, hanem Russell nevével kezdődött az időlista. A versenyzők egy része még tudott újabb gyors kört teljesíteni, mielőtt rosszabbá váltak volna a körülmények, amit a legjobban Norris tudott kihasználni. A McLaren pilótája 204 ezreddel megelőzte az újabb gyors körét félbehagyó Russellt, és megszerezte a pole pozíciót Brazíliában! A Mercedes britje nemcsak az első helyet, hanem a másodikat is elveszíti a rajtbüntetése miatt, Russell a hetedik helyre szorul vissza. Az első sorba a csapattársa, Antonelli lép ezáltal előre, míg a második soron Lawson és Hülkenberg osztozhat Leclerc hátrasorolása után.

A monacói eredetileg a negyedik pozícióban végzett, de a tíz rajthelyes büntetése miatt csak a 14. pozícióból várhatja a piros lámpák kialvását. Az ötödik rajtkockába Hadjar lép előre, majd Bearman, Russell, Alonso, Albon és Piastri a sorrend a top 10-ben a hátrasorolások után.

Folytatás vasárnap 18 órakor a versennyel.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Norris McLaren-Mercedes 1:27.470 átlag: 177.345 km/ó 2. Russell Mercedes 1:27.674 0.204 mp h. 3. Antonelli Mercedes 1:28.095 0.625 4. Leclerc Ferrari 1:28.289 0.819 5. Lawson Racing Bulls-Ford 1:28.321 0.851 6. Hülkenberg Audi 1:28.668 1.198 7. Hadjar Red Bull-Ford 1:28.763 1.293 8. Bearman Haas-Ferrari 1:29.831 2.361 9. Alonso Aston Martin-Honda 1:30.311 2.841 10. Albon Williams-Mercedes 1:30.456 2.986 11. Hamilton Ferrari 1:30.001 3.256 12. Piastri McLaren-Mercedes 1:30.369 3.624 13. Camara Haas-Ferrari 1:31.515 4.770 14. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:31.687 4.942 15. Sainz Williams-Mercedes 1:31.785 5.040 16. Verstappen Red Bull-Ford idő nélkül 17. Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.327 2.388 18. Gasly Alpine-Mercedes 1:33.449 2.510 19. Stroll Aston Martin-Honda 1:33.653 2.714 20. Bottas Cadillac-Ferrari 1:33.774 2.835 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:34.509 3.570 22. Bortoleto Audi 1:41.564 10.625