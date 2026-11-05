Borbély Balázs: Egész Európa hallotta a Ferencváros szurkolóit
– Álmodozott valaha arról, hogy egyszer a San Siróban nyer mérkőzést a csapata?
– A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is beszéltem már arról, hogy nem vagyok az a típusú ember, aki a távoli jövőben bekövetkező eseményekre gondol. Igyekszem a soron következő dolgokra összepontosítani. Sohasem gondoltam volna, hogy bekövetkezik ez a siker.
– Több mint hatezer fanatikus buzdította a Ferencvárost a lelátón, szurkolásuk az egész mérkőzésen jól hallható volt. Mit szól ehhez?
– Üzenem a szurkolóinknak, hogy fantasztikusak voltak. Nagyon köszönjük a támogatásukat! Egész Európa hallotta őket, nemcsak Magyarország.
– Melyek voltak a Ferencváros játékának azon elemei, amelyeknek köszönhetően győztesen hagyta el a pályát?
– Nem tudom, hogy miben múltuk felül az ellenfelünket. Igazából össze sem szeretném hasonlítani a két csapatot. Az biztos, hogy mindenben felkészültünk. Tisztában voltunk azzal, hogy a Milan sokszor variálja a játékát. Például három- és négyvédős rendszerben is gyakran lép pályára. Megterveztünk mindent előre. Felkészülten, motiváltan és egészséges önbizalommal telve léptünk pályára – ezt szerintem mindenki láthatta.
– A győzelemre büszkébb inkább, vagy pedig a csapata által nyújtott játékra?
– Mindkettőre azok lehetünk. Nem kívánok és nem is tudok különbséget tenni.
– Az első félidőben még nem született gól, de a Ferencváros sokkal jobban játszott, a hazai szurkolók pedig kifütyülték a csapatukat. Mit mondott játékosainak a szünetben az öltözőben?
– Nehéz volt bármit is mondanom, mivel majdhogynem hibátlanul játszottunk. Szinte tökéletes teljesítményt nyújtottunk. Arra kértem őket, hogy játsszunk úgy tovább, ahogyan a szünet előtt tettük. Minimális korrekciókra volt szükség csak a játékunkban. Többek között Lenny Josephnek is, akiről ma valahogyan éreztem előre, hogy gólt szerez majd.
– A Ferencváros a selejtezőből érkezett, mégis olyan erős csapat benyomását keltette, mint amelyik kvalifikáció nélkül szerez indulási jogot az Európa-ligában. Ennek mi a titka?
– Kicsivel több mint három hónappal ezelőtt vettem át a csapat irányítását. Azt gondolom, mindig vannak hibáink, de folyamatosan dolgozunk azon, hogy jobbak és képzettebbek legyünk, illetve hogy egyre jobban megismerjük egymást a játékosokkal. Igyekszünk minden egyes nap egy százalékkal jobbá válni.
– Mit szól Bamidele Yusuf kiállításához, és hogyan szervezte át csapatát, amikor az emberhátrányba került?
– Sajnos a meccs közben nem láttam az esetet, amiért a piros lapot kapta, és azelőtt, hogy most beszélünk, még nem tudtam visszanézni, mi történt. Sajnálom Yusufot, mert remek srác. Biztos vagyok benne, hogy nem akarta meggyengíteni a csapatát. Egy reflexmozdulat lehetett, ahogyan arcon könyökölte ellenfelét. A hiba benne van a játékban. A csapatom reakciója pedig tökéletes volt. Mindenki tisztában volt azzal, hogy védekeznünk kell, fel kell áldozzuk magunkat, és egymásért kell dolgoznunk. Ennek szellemében telt el a mérkőzés utolsó szakasza. Ráadásul még ekkor is képesek voltunk két minőségi helyzet kialakítására Kristoffer Zachariassen és Madarász Ádám révén, miközben minimális számú lehetőséget adtunk ellenfelünknek a gólszerzésre.
– Hogyan lehet feldolgozni a Ferencváros mai győzelmét?
– Még nem tudom felfogni, ami történt. Lehet, majd ha egyszer visszagondolok, akkor már sikerül, de egyelőre még csak próbálom megélni a pillanatot.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász, 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)