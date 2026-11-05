Borbély Balázs: Egész Európa hallotta a Ferencváros szurkolóit

– Álmodozott valaha arról, hogy egyszer a San Siróban nyer mérkőzést a csapata?

– A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is beszéltem már arról, hogy nem vagyok az a típusú ember, aki a távoli jövőben bekövetkező eseményekre gondol. Igyekszem a soron következő dolgokra összepontosítani. Sohasem gondoltam volna, hogy bekövetkezik ez a siker.

– Több mint hatezer fanatikus buzdította a Ferencvárost a lelátón, szurkolásuk az egész mérkőzésen jól hallható volt. Mit szól ehhez?

– Üzenem a szurkolóinknak, hogy fantasztikusak voltak. Nagyon köszönjük a támogatásukat! Egész Európa hallotta őket, nemcsak Magyarország.

– Melyek voltak a Ferencváros játékának azon elemei, amelyeknek köszönhetően győztesen hagyta el a pályát?

– Nem tudom, hogy miben múltuk felül az ellenfelünket. Igazából össze sem szeretném hasonlítani a két csapatot. Az biztos, hogy mindenben felkészültünk. Tisztában voltunk azzal, hogy a Milan sokszor variálja a játékát. Például három- és négyvédős rendszerben is gyakran lép pályára. Megterveztünk mindent előre. Felkészülten, motiváltan és egészséges önbizalommal telve léptünk pályára – ezt szerintem mindenki láthatta.

– A győzelemre büszkébb inkább, vagy pedig a csapata által nyújtott játékra?

– Mindkettőre azok lehetünk. Nem kívánok és nem is tudok különbséget tenni.