Zabarnij szállította a PSG győzelmét

R. P.R. P.
2026.11.07. 22:58
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Fotó: Getty Images
Címkék
Auxerre Ligue 1 Troyes PSG Paris FC
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 10. fordulójában a PSG Illja Zabarnij góljával 1–0-ra legyőzte a Troyes-t.

Zabarnij a 39. percben talált be a párizsiak szöglete után. Az Opta kimutatása szerint ez már a 15. gólja volt a csapatnak a pontrúgások után minden sorozatot figyelembe véve ebben az idényben, amivel megelőzi a svájci Fribourgot, amely 14 találatot jegyez eddig ilyen szitációk után.

A PSG fölényben játszott a későbbiekben is, de több gól már nem született. Csak minimális különbséggel, de a legfontosabbat, a három pontot megszerezte Luis Enrique csapata.

FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
Auxerre–Paris FC 0–1 (Sinayoko 63.)
Paris Saint-Germain–Troyes 1–0 (Zabarnij 39.)

VASÁRNAP
15.00: Rennes–Lille
17.15: Angers–Nice
17.15: Le Mans–Monaco
17.15: Brest–Lyon
17.15: Le Havre–Lorient
20.45: Lens–Olympique Marseille

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Toulouse–Strasbourg 3–1 (Hidalgo 45+1., McKenzie 56., Th. Jörgensen 76., ill. Reyna 67.)

 

 

Auxerre Ligue 1 Troyes PSG Paris FC
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