Zabarnij szállította a PSG győzelmét

Zabarnij a 39. percben talált be a párizsiak szöglete után. Az Opta kimutatása szerint ez már a 15. gólja volt a csapatnak a pontrúgások után minden sorozatot figyelembe véve ebben az idényben, amivel megelőzi a svájci Fribourgot, amely 14 találatot jegyez eddig ilyen szitációk után.

A PSG fölényben játszott a későbbiekben is, de több gól már nem született. Csak minimális különbséggel, de a legfontosabbat, a három pontot megszerezte Luis Enrique csapata.

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

Auxerre–Paris FC 0–1 (Sinayoko 63.)

Paris Saint-Germain–Troyes 1–0 (Zabarnij 39.)

VASÁRNAP

15.00: Rennes–Lille

17.15: Angers–Nice

17.15: Le Mans–Monaco

17.15: Brest–Lyon

17.15: Le Havre–Lorient

20.45: Lens–Olympique Marseille

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Toulouse–Strasbourg 3–1 (Hidalgo 45+1., McKenzie 56., Th. Jörgensen 76., ill. Reyna 67.)