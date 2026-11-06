Európa-liga: „Katasztrófa, még a Ferencváros is nyerni tud a San Siróban” – olasz lapszemle

„Újabb csalódást keltő teljesítmény a Milantól az Európa-ligában” – kezdi beszámolóját a mérkőzésről az olasz Sky Sports, amely később odaajándékozott gólként írja le Lenny Joseph vezető találatát.

„Európai katasztrófa! Még a Ferencváros is nyerni tud a San Siróban” – áll a La Gazzetta dello Sport tudósításának címében. Olaszország vezető sportlapja lélektelen Milanról ír, amelyre a 2–0-s eredmény még hízelgő is. Ruben Amorim csapatának első félidős teljesítményét „meglehetősen siralmasként” írják le, míg szerintük a Ferencváros egy kompakt és koncentrált csapatként játszott. „Mintha csak egy korai karácsonyi ajándékot kapott volna” – vélekednek Joseph első góljáról, de összességében kiválóan játszó együttesként jellemezték az FTC-t.

„Újabb katasztrófa az Európa-ligában; füttykoncert a San Siróban” – a Tuttosport botlásként írja le a hazaiak vereségét, és hangsúlyozzák, a milánóiak szempontjából aggodalomra ad okot a tabella jelenlegi állása.

„Milánói katasztrófa, szégyenteljes teljesítmény” – vélekedik a Corriere dello Sport.

„A gyengélkedő Rossoneri korai búcsút kockáztat az Európa-ligában” – áll a Football Italia beszámolójának címében, amely szerint az első találatot a milánói védelem kommunikációs problémája okozta.

A csütörtöki játéknap után a Ferencváros hibátlan az Európa-ligában és jelenleg harmadik a tabellán, a Milan pedig egy győzelemmel mindössze a 28.