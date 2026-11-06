Európa-liga: „Katasztrófa, még a Ferencváros is nyerni tud a San Siróban” – olasz lapszemle
„Újabb csalódást keltő teljesítmény a Milantól az Európa-ligában” – kezdi beszámolóját a mérkőzésről az olasz Sky Sports, amely később odaajándékozott gólként írja le Lenny Joseph vezető találatát.
„Európai katasztrófa! Még a Ferencváros is nyerni tud a San Siróban” – áll a La Gazzetta dello Sport tudósításának címében. Olaszország vezető sportlapja lélektelen Milanról ír, amelyre a 2–0-s eredmény még hízelgő is. Ruben Amorim csapatának első félidős teljesítményét „meglehetősen siralmasként” írják le, míg szerintük a Ferencváros egy kompakt és koncentrált csapatként játszott. „Mintha csak egy korai karácsonyi ajándékot kapott volna” – vélekednek Joseph első góljáról, de összességében kiválóan játszó együttesként jellemezték az FTC-t.
„Újabb katasztrófa az Európa-ligában; füttykoncert a San Siróban” – a Tuttosport botlásként írja le a hazaiak vereségét, és hangsúlyozzák, a milánóiak szempontjából aggodalomra ad okot a tabella jelenlegi állása.
„Milánói katasztrófa, szégyenteljes teljesítmény” – vélekedik a Corriere dello Sport.
„A gyengélkedő Rossoneri korai búcsút kockáztat az Európa-ligában” – áll a Football Italia beszámolójának címében, amely szerint az első találatot a milánói védelem kommunikációs problémája okozta.
A csütörtöki játéknap után a Ferencváros hibátlan az Európa-ligában és jelenleg harmadik a tabellán, a Milan pedig egy győzelemmel mindössze a 28.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)