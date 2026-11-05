„Amit tettél, az örökké visszhangozni fog” – így búcsúztak Cristiano Ronaldótól
Cristiano Ronaldo a közösségi média oldalán jelentette be, hogy többé nem lép pályára a válogatottban. A 234-szeres válogatott portugáltól sok csapattársa, labdarúgó
„Ez több volt, mint csak foci. Köszönök mindent, Cris” – írta Pepe, aki a válogatott mellett a Real Madridban is együtt játszott Cristiano Ronaldóval. Diogo Dalot is röviden reagált: „Büszke vagyok rád, köszönöm.”
Dalot mellett egy másik manchesteri kötődésű portugál, Rio Ferdinand sem késlekedett. „Ez olyan volt, mint egy film, haver.”
A portugál női labdarúgó-válogatott tagja, Jéssica Silva meghatottan reagált. „Tényleg nincsenek szavaim, szerintem senkinek sincsenek!!! Köszönöm, hogy inspiráltál, hogy fogtad a kezem, és mindazt, amit hazánkért tettél. Köszönöm mindazt, amit tettél, nagyon köszönöm.”
Cédric Soares így reagált Ronaldo búcsújára: „Az idő múlik, a generációk váltakoznak, de a legendák örökké élnek. Köszönöm, Cristiano!”
Fábio Silva röviden csak annyit írt „a valaha volt legjobb.”
„Szavakkal nem tudom kifejezni, milyen hatalmas büszkeséget érzek irántad, testvérem! Portugálként hatalmas köszönetet mondok azért, ahogyan országunkat egy teljesen új szintre emelted! Köszönöm minden pillanatot, amit azzal ajándékoztál nekem, hogy láthattam, ahogy Portugália megnyeri történelmünk első Európa-bajnoki címeit! Maradj továbbra is boldog, mert ezt bőven megérdemled!” – írta Miguel Paixao, a támadó közeli barátja.
António José Seguro hosszú levélben tisztelgett Cristiano Ronaldo válogatott karrierje előtt. „Portugália nevében köszönetet mondok Cristiano Ronaldónak azért, ahogyan képviselte a válogatottat, inspirálta a portugál népet, és világszerte ismertté tette Portugália nevét” – írta Instagram-bejegyzésének elején a portugál köztársasági elnök.
Luís Montenegro, Portugália miniszterelnöke sem hagyta szó nélkül Ronaldo bejelentését. „Amit a pályán Portugáliaért tettél, az örökké visszhangozni fog.”
Cristiano Ronaldo nővére Katia Aveiro is írt búcsúüzenetet testvérének. „Hatalmas vagy, óriási vagy, egy legenda vagy.”
Nevelőegyesülete, a Sporting eképp reagált: „Örökre beírta magát Portugália történelmébe.”
Mint ismert, Cristiano Ronald a Sportingból szerződött a Manchester Unitedhez. Természetesen nem maradt el az angolok reakciója sem. „Gratulálunk a hihetetlen nemzetközi karrierhez”
„Gratulálunk a portugál válogatottal együtt megélt hihetetlen kalandhoz, Cristiano” – olvasható a támadót 2018 és 2021 között foglalkoztató Juventus oldalán.
Hosszan reagált Pedro Proenca, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke is. „Portugália számára Cristiano Ronaldo több lesz, mint egyszerűen csak egy játékos. Ember, sportoló, példakép, hős, vezető. A csapatkapitányunk. Több, mint a győzelmek, a trófeák és a rekordok, több, mint az, hogy ő minden idők legtöbb válogatott mérkőzését játszó játékosa és történelmünk legnagyobb gólszerzője – ami megmarad, az a példa és az inspiráció. Az inspiráció, amit az a személy jelentett, aki Portugáliát az egész világ elé tárta. Hogy a bolygó minden pontján, amikor Portugáliáról esett szó, valaki Cristiano Ronaldót említette. És a példa mindazok számára, akik arról álmodoznak, hogy minden nap jobbak legyenek.”