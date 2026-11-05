„Amit tettél, az örökké visszhangozni fog” – így búcsúztak Cristiano Ronaldótól

Cristiano Ronaldo a közösségi média oldalán jelentette be, hogy többé nem lép pályára a válogatottban. A 234-szeres válogatott portugáltól sok csapattársa, labdarúgó

„Ez több volt, mint csak foci. Köszönök mindent, Cris” – írta Pepe, aki a válogatott mellett a Real Madridban is együtt játszott Cristiano Ronaldóval. Diogo Dalot is röviden reagált: „Büszke vagyok rád, köszönöm.”

Dalot mellett egy másik manchesteri kötődésű portugál, Rio Ferdinand sem késlekedett. „Ez olyan volt, mint egy film, haver.”

A portugál női labdarúgó-válogatott tagja, Jéssica Silva meghatottan reagált. „Tényleg nincsenek szavaim, szerintem senkinek sincsenek!!! Köszönöm, hogy inspiráltál, hogy fogtad a kezem, és mindazt, amit hazánkért tettél. Köszönöm mindazt, amit tettél, nagyon köszönöm.”

Cédric Soares így reagált Ronaldo búcsújára: „Az idő múlik, a generációk váltakoznak, de a legendák örökké élnek. Köszönöm, Cristiano!”

Fábio Silva röviden csak annyit írt „a valaha volt legjobb.”