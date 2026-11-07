Európai kézilabdaligák: Kácsor Gréta hét gólt szerzett Romániában

A liga honlapja szerint az Európa-bajnoki bronzérmes balátlövő volt csapata legeredményesebb játékosa. Honfitársa, Papp Nikoletta egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Beke Laura öt és Hornyák Panna négy gólja ellenére a HC Zlín 33–26-ra kikapott a DHC Plzen otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában.

Török Lilly kétszer volt eredményes a CBM Morvedrében, amely 29–23-as vereséggel távozott a ZPC Lanzarote otthonából a spanyol élvonalban.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a francia Saint-Amand HB hazai pályán 25–25-ös döntetlent játszott a norvég Larvik HK-val a női Európa Liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.