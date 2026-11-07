Európai kézilabdaligák: Kácsor Gréta hét gólt szerzett Romániában

2026.11.07. 22:55
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Fotó: FB/Csm Slatina - Oficial
Címkék
CBM Morvedre Hornyák Panna Beke Laura HC Zlín Saint-Amand HB Papp Nikoletta Szabó Edina CSM Slatina Török Lilly Kácsor Gréta
A góllövőlista harmadik helyén álló Kácsor Gréta hét találatával a CSM Slatina otthon 32–29-re nyert a CSM Iasi ellen a román női kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint az Európa-bajnoki bronzérmes balátlövő volt csapata legeredményesebb játékosa. Honfitársa, Papp Nikoletta egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Beke Laura öt és Hornyák Panna négy gólja ellenére a HC Zlín 33–26-ra kikapott a DHC Plzen otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában.

Török Lilly kétszer volt eredményes a CBM Morvedrében, amely 29–23-as vereséggel távozott a ZPC Lanzarote otthonából a spanyol élvonalban.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a francia Saint-Amand HB hazai pályán 25–25-ös döntetlent játszott a norvég Larvik HK-val a női Európa Liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.

 

CBM Morvedre Hornyák Panna Beke Laura HC Zlín Saint-Amand HB Papp Nikoletta Szabó Edina CSM Slatina Török Lilly Kácsor Gréta
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