A román labdarúgó-válogatottban múlt héten, a Lengyelország elleni Nemzetek Ligája-meccsen a 67. percben csereként beállva mutatkozott be a Ferencváros 24 éves középpályása, Marius Corbu, aki kedden, a bosnyákok ellen is csereként lépett pályára a 64. percben.

Corbu lett a csíkszeredai Székelyföld Labdarúgó Akadémia első férfi felnőtt nemzeti együttesben bemutatkozó növendéke – ezt hirdeti vezető írásában az FK Csíkszereda hiavatlos honlapja, és erről nyilatkozott a román DigiSportnak a klub és az akadémia első embere, Szondy Zoltán is.

A klubelnök többek között arról is beszélt, hogy tudomása szerint Corbu iránt az olasz Serie A-ból is érdeklődtek a nyáron, de a Ferencváros jobban járt a megtartásával, azzal, hogy az Európa-ligában is bizonyítani tud a csángó futballista.

„Corbu az a játékos, aki felszántja a pályát, és rengeteg labdát szerez, jól olvassa a játékot, nagyon intelligens, gyakorlatilag ellopja a labdát az ellenfelektől. Ezek azok a képességei, melyeknek köszönhetően sokan érdeklődnek iránta, és rengeteg pénzt nyerhet még általa a Ferencváros” – fogalmazott Szondy a Csíkszeredában nevelkedő játékosról.

Corbut a román sajtóban sokszor hasonlítják Ianis Hagihoz, de Szondy szerint nem érdemes összevetni a két játékost, mert Marius és Ianis Hagi gond nélkül megfér egyszerre a pályán. Csíkszeredában 4–3–3-as játékrendszerben a szélen játszott, míg a Ferencvárosban belső, a két tizenhatos között robotoló középpályásként szerepel.

Szondy azt is elmesélte a bukaresti sporttelevíziónak, hogy gyakorlatilag Corbu volt a székelyföldi akadémia első bentlakásos játékosa.

„Tizenegy évesen került hozzánk, ő volt az első, akinek szállást és étkezést is biztosítottunk. Mi is az út elején jártunk, egy bérelt épületben működtünk. Egyből látszott, hogy tehetséges, azért is költöztettük Csíkszeredába, hogy ne ingázzon a Gyimesekből. A legkisebbek, de a legjobbak között volt, szorgalmas, mélyen hívő, és mindent megtett a futballért, a 2002-es generációval megnyerték az U17-es bajnokságot. Amikor pedig a felnőttek között is bemutatkozott, felkeltette a Puskás Akadémia figyelmét, és tizenhét évesen átigazolták.”

Corbu 2020-tól négy évig szerepelt Felcsúton, majd a ciprusi APOEL-hez szerződött, amelytől idén januárban szerezte meg a játékjogát a Ferencváros.

Nemcsak a székelyföldi klubvezető dicsérte Corbut, hanem olyan korábbi román klasszisok is, mint az egyaránt BEK-győztes Victor Piturca és Marius Lacatus, aki a Digisport stúdióbeszélgetésében egyformán amondó volt, hogy Corbu a jövőben kezdő is lehet a válogatottban.

„Hamarabb be kellett volna válogatni, mert játszik a klubjában. Ilyen szintű játékosra van szükség” – mondta a szövetségi kapitányként három időszakban is dolgozó Piturca.