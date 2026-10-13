NS-infó: több tízmillió forinttal tartozik a Csíkszereda – a Kecskeméti TE fizetési felszólítást küldött

Az FK Csíkszereda a nyáron két játékost vásárolt ki élő szerződéséből a Kecskeméti TE-től, mind a ketten a korábban a KTE-nél is dolgozó, azóta már leváltott vezetőedző, Szabó István javaslatára kerültek a székelyföldi klubhoz. A 28 éves védő, Szabó Alex 11 forduló alatt nyolc meccsen szerepelt a román élvonalban, mindegyiket végig is játszotta, míg a támadó Czékus Ádám 11 tétmeccsen két gólt szerzett és két gólpasszt adott. A két labdarúgó már júliusban csatlakozott a klubhoz, de az átigazolási díjukkal még mindig adós a Csíkszereda, úgy tudjuk, több tízmillió forintról van szó.



„Czékus Ádám és Szabó Alex már több hónapja Csíkszeredában futballozik, de eleve türelmesek voltunk az átigazolási díjukat illetően, mert szeptemberi fizetési hatáirdőben egyeztünk meg. Ez több mint egy hónapja lejárt, így írásban fizetési felszólítást küldtünk Csíkszeredába” – erősítette meg a Nemzeti Sport Online értesülését a tartozással kapcsolatban Filus Andor, a KTE ügyvezetője.



A sportvezető hozzátette, bízik benne, hogy a felszólítás hatására a Csíkszereda rendezi a tartozását, így nem kerül sor a következő lépésre, ami már az lehet, hogy a KTE a román szövetséghez, illetve végső esetben az európai szövetséghez (UEFA) fordul.



A Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán a Nemzeti Sport kérdésére ugyanakkor elmondta, továbbra is bízik a kecskemétiek türelmében.



„Beszéltem a Kecskemét tulajdonosával, megértette a helyzetünket, van türelem a részéről” – fogalmazott a sportvezető.



Úgy tudjuk azonban, hogy nemcsak a KTE felé van elmaradása a Csíkszeredának, hanem tartozik a labdarúgóknak a tavasszal kiharcolt, élvonalban maradásért járó prémiumokkal, ügynöki jutalékokkal, és augusztus óta fizetést sem kapott a csapat. A Fanatik.ro román oldal a múlt héten kéthavi elmaradásról írt. Információink szerint azonban ebből egyhavi járandóság az, aminek a fizetési határideje már lejárt, míg a következő havi fizetés utalása a napokban lesz esedékes.



Szondy Zoltánt erről is kérdeztük, de a klub anyagi helyzetére vonatkozó sajtóértesüléseket nem kívánta kommentálni.



Az FK Csíkszereda 11 forduló elteltével egy ponttal az utolsó, 16. helyen áll a román élvonalban, az új edző, Valentin Suciu irányításával a múlt héten 1–0-ra kapott ki a csapat otthon a bajnok Universitatea Craiovától, pénteken pedig a 14. helyen álló Otelul vendége lesz Galacon.



