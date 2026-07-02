Csíkszereda: Kleinheisler is a 11 távozó között

A 53-szoros magyar válogatott Kleinheisler László a télen igazolt a székelyföldi együtteshez, amely bravúros tavaszi szereplésével kiharcolta a román élvonalban maradást. Kleinheisler összesen nyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett csíkszeredai időszaka alatt. A teljes 2025–2026-os szezont az FK-nál töltő, szintén középpályás Végh Bence 30 bajnoki és három kupamérkőzésen egy gólpasszt jegyzett az idény során. Dusinszki Szabolcs és Nagy Zoárd a Puskás Akadémiától kölcsönbe érkezett a klubhoz, de mindketten visszatérnek Felcsútra: előbbi tavaly nyáron érkezett, 23 tétmeccsen játszott, utóbbi a télen került Csíkszeredába, 13 tétmeccsen játszott, egy gólpasszt adott.

Az anyaországi futballisták mellett négy télen érkezett, de végig epizódszerepet betöltő légióstól, az argentin Marian Bettinitől, a svéd Wilhelm Loepertől, a brazil Gustavo Cabraltól és a koszovói Arian Kabashitól is megvált a Csíkszereda. Az utánpótláskorú játékosok közül Bencze Lóránd és Brügger Dániel nem marad az FK-nál (utóbbit magyar U16-os válogatottként már nem tudja utánpótláskorú játékosként nevezni a klub), és három év után eligazolt Bloj Erwin is, aki a Liga 2-ben szereplő Resicabányánál folytatja pályafutását.

Érkezési oldalon egyelőre a Kecskemétről szerződtetett Szabó Alex és Czékus Ádám, a PAFC-tól kölcsönvett Magyar Zsolt, valamint a Nagyváradról igazolt Albert Stahl szerepel a székelyföldi klubnál, és mint jeleztük, már a csapattal készül a Vasas védője, Ódor Máté.