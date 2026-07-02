Nemzeti Sportrádió

Csíkszereda: Kleinheisler is a 11 távozó között

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.07.02. 15:42
null
Címkék
légiósok FK Csíkszereda Nagy Zoárd Kleinheisler László Végh Bence
Egyszerre jelentette be a nyári szünetben távozó játékosainak névsorát a román Superliga rajtjára készülő FK Csíkszereda, a tizenegy futballista között ott van Kleinheisler László és Végh Bence, valamint a Puskás Akadémiához kölcsönből visszatérő Dusinszki Szabolcs és Nagy Zoárd is.

 

A 53-szoros magyar válogatott Kleinheisler László a télen igazolt a székelyföldi együtteshez, amely bravúros tavaszi szereplésével kiharcolta a román élvonalban maradást. Kleinheisler összesen nyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett csíkszeredai időszaka alatt. A teljes 2025–2026-os szezont az FK-nál töltő, szintén középpályás Végh Bence 30 bajnoki és három kupamérkőzésen egy gólpasszt jegyzett az idény során. Dusinszki Szabolcs és Nagy Zoárd a Puskás Akadémiától kölcsönbe érkezett a klubhoz, de mindketten visszatérnek Felcsútra: előbbi tavaly nyáron érkezett, 23 tétmeccsen játszott, utóbbi a télen került Csíkszeredába, 13 tétmeccsen játszott, egy gólpasszt adott.

Az anyaországi futballisták mellett négy télen érkezett, de végig epizódszerepet betöltő légióstól, az argentin Marian Bettinitől, a svéd Wilhelm Loepertől, a brazil Gustavo Cabraltól és a koszovói Arian Kabashitól is megvált a Csíkszereda. Az utánpótláskorú játékosok közül Bencze Lóránd és Brügger Dániel nem marad az FK-nál (utóbbit magyar U16-os válogatottként már nem tudja utánpótláskorú játékosként nevezni a klub), és három év után eligazolt Bloj Erwin is, aki a Liga 2-ben szereplő Resicabányánál folytatja pályafutását. 

Érkezési oldalon egyelőre a Kecskemétről szerződtetett Szabó Alex és Czékus Ádám, a PAFC-tól kölcsönvett Magyar Zsolt, valamint a Nagyváradról igazolt Albert Stahl szerepel a székelyföldi klubnál, és mint jeleztük, már a csapattal készül a Vasas védője, Ódor Máté.

Minden más foci
4 órája

A Vasastól is igazolhat a Csíkszereda; győzelem Szalay-duplával

A székelyföldiek 2–0-ra verték meg a szerb Radnicskit, az új szerzemények közül Stahl és Czékus gólpasszt adott, pályára lépett az Angyalföldről kiszemelt Ódor Máté is.

 

 

légiósok FK Csíkszereda Nagy Zoárd Kleinheisler László Végh Bence
Legfrissebb hírek

A Liverpool FC megemlékezett Szoboszlai Dominik szerződtetéséről

Légiósok
2 órája

Nem tesz ajánlatot Balogh Botondért a török Kocaelispor – hivatalos

Légiósok
16 órája

Szánthó Regő a Niké Liga újoncánál folytatja

Légiósok
23 órája

Tuboly Máté még nem tudja, hol kezdi az új idényt

Légiósok
2026.06.29. 14:20

Kikapott az ETO, DAC–Csíkszereda döntő lesz a Duna-kupán

Labdarúgó NB I
2026.06.27. 22:42

Callum Styles hosszabbított a West Bromwich Albionnal – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.06.19. 19:11

„Csak arra koncentrálok, hogy minél előbb alapember legyek” – Szűcs Tamás érzi a bizalmat a Famalicaónál

Légiósok
2026.06.18. 14:00

Kovács Dániel: Nem akartam két szék között a pad alá esni

Légiósok
2026.06.18. 12:45
Ezek is érdekelhetik