Férfi kosár NB I: szerb légióssal erősített a sereghajtó Kecskemét
Luka Mitrovics személyében szerb kosárlabdázóval erősítette meg keretét a férfi NB I-ben sereghajtó Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.
A nyolc forduló után nyeretlen alföldiek pénteken jelentették be a 30 éves irányító szerződtetését, aki szombaton, az Oroszlány elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be új csapatában.
Mitrovics legutóbb a lengyel másodosztályú Inowroclawban játszott, korábban kosarazott Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Romániában és Görögországban is.
„Luka személyében egy aktív, mozgékony irányítót igazoltunk. Meglátjuk, mennyi időre lesz szüksége ahhoz, hogy teljesen beilleszkedjen. Április óta nem játszott, ez eleinte lehet előny és hátrány egyaránt. Bízom benne, hogy az előbbi verzió valósul majd meg” – jelentette ki Ivkovics Sztojan szakmai igazgató.
(MTI)
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