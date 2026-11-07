Román Superliga: kevés helyzet, nulla gól Csíkszeredában

A mérkőzés előtt a Profi Liga és a két csapat is megajándékozta a vendégek vezetőedzőjét, Cristiano Bergodit, az olasz szakember ugyanis szombaton első külföldi edzőként ért el a 300 élvonalbeli találkozót Romániában. Csapata viszont nem találta a fogást a csíki védelmen, a kényelmes tempójú mezőnycsatában a hazaiak jutottak el többször lövésig, de némi veszély csupán Gabriel Lima kevéssel mellé szálló fejesében volt.

Szünet után a brazil szélső 18 méteres lövése is alig ment mellé, az utolsó fél órára viszont beszorult a Csíkszereda. Issouf Macalou erős, lapos lövését kézilabda-kapus módjára, lábbal védte Pap Eduard, majd Marius Stefanescu már a bal felső sarokba emelt – de a VAR-vizsgálat kimutatta a nála a néhány centis lest. A Superliga gólkirálya, a világbajnokságon is betaláló Jovo Lukics csak egyszer került helyzetbe, de Pap kezébe lőtte a labdát, a többi kolozsvári lövést pedig blokkolta a csíki védelem. Az FK a hajrában csak egyetlen valamirevaló támadást vezetett, de Nino Kukovec lövése is mellé ment – a sereghajtó székelyföldi csapat azonban így is szerzett egy pontot.

Román Superliga

15. forduló

FK Csíkszereda–Universitatea Kolozsvár 0–0

Csíkszereda: Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést; Horváth Artúr kezdőként 61 percet játszott; Ódor Mátét a 80. percben cserélték le; Szalay Szabolcs a 68. percben állt be; Eppel Márton a 80. percben lépett pálya; Czékus Ádám, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kispados volt; Szabó Alexet nem nevezték a találkozóra.