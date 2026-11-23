„Szép eredmény, de ezért nem adnak trófeát. Dolgozunk keményen tovább” – mondta a Nemzeti Sportnak Csóka Bálint, a DAC magyar ajkú játékosa.

Már jóval a mérkőzés vége előtt a B-közép arra kérte a Mol Aréna közönségét, hogy felállva, vastapssal köszönje meg a játékosok teljesítményét. A lefújás után a megszokott közös ünneplést követően elkészült az első fotó az őszi bajnokcsapatról.

„Bevallom őszintén, csak ekkor tudatosodott bennem, hogy őszi bajnokok vagyunk. (mosoly). Ebből is látszik, hogy tényleg mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Az őszi bajnoki cím szép dolog, presztízst jelent, de önmagában még semmit sem jelent. Tapasztalt csapat vagyunk, és az edző folyamatosan hangsúlyozza, hogy csak mi ronthatjuk el a saját helyzetünket” – mondta lapunknak Matej Trusa. A szlovák válogatott támadó kétszer is betalált a révkomáromiak ellen, így csapattársával, Ammar Ramadannal együtt 11-11 góllal vezetik a Niké Liga góllövőlistáját. A szurkolók egyik nagy kedvence ugyanakkor nem feledkezett meg sérült társairól sem. „Ezt a győzelmet nekik ajánlom.”

A sikernek ugyanis nagy ára volt. A támadójáték egyik kulcsembere, George Gagua kulcscsonttörést szenvedett, míg Simen Jukleröd izomhúzódás miatt dőlt ki. Mindkettejükre többhetes kényszerpihenő vár.

Csóka Bálint fontos meccse

A DAC elképesztő mutatókkal vezeti a bajnokságot. Tizenöt forduló után 13 győzelemmel, 2 döntetlennel, vereség nélkül áll, gólkülönbsége 45–9. A dunaszerdahelyiek szerezték a legtöbb gólt, ők kapták a legkevesebbet, és szinte minden egyéni statisztika élén DAC-játékos található.

„Őszintén szólva nem gondoltam volna, hogy ilyen mérlegünk lesz tizenöt forduló után, és már novemberben őszi bajnokok leszünk” – mosolygott Csóka Bálint.

„A célunk természetesen az volt, hogy az élmezőnyben legyünk, de hogy ilyen előnnyel vezetünk…? Ez fantasztikus. Ugyanakkor ezért még nem jár trófea. Megyünk tovább. Lélektanilag nagyon jó ránézni a tabellára és a sorozatunkra, de ennyi. Holnaptól már csak a zólyombrézói mérkőzésre koncentrálunk. Az ősszel még három találkozó vár ránk, és mindet szeretnénk megnyerni.”

Csóka Bálint (Fotó: DAC)

A 23 éves, saját nevelésű futballista számára különösen érzelmes volt a Révkomárom elleni találkozó. Egy évvel ezelőtt még a KFC játékosa volt, ahol szinte nem kapott lehetőséget.

„Bevallom a Nemzeti Sport olvasóinak, hogy még a Slovan elleni mérkőzés előtt sem izgultam ennyire, mint most. Nehéz hetem volt, betegséggel is küzdöttem, de mindenképpen játszani akartam. Különös érzés volt bennem a héten. Nem is tudtam megmagyarázni. A csapattársak sokat segítettek, jó tanácsokkal láttak el. Végül talán ezen a mérkőzésen voltam a legnyugodtabb. Ennek nagyon örülök, mert azt jelenti, hogy fejlődöm. Ahogyan az egész csapat is.”

Csóka Bálint szerint az egyik legnagyobb pozitívum az volt, hogy a DAC ezúttal sem becsülte le az ellenfelét.

„Amikor a tabella alsó felében álló csapat ellen játszol, mindig fennáll a veszélye annak, hogy nem veszed elég komolyan a mérkőzést. Mi azonban már az első percektől domináltunk és teljesen megérdemelten nyertünk.”

A lefújás után még jutott idő egy rövid beszélgetésre is sógorával, Németh Tamással, a Gyirmót játékosával. „Lepacsiztunk és dumáltunk egy kicsit. Lehet, hogy haragszik rám, amiért legyőztük a korábbi csapatát” – nevetett a DAC-közönség egyik legnagyobb kedvence.

Majd a húsvéti nyúl…

A vezetőedző, Robert Klauss örült az őszi elsőségnek, de nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget.

„A klub számára fontos, hogy először lett őszi bajnok a DAC, ezért természetesen örülünk neki. Edzőként azonban ezt nem tartom különösebben lényegesnek. Nálunk, Németországban azt mondják, hogy a Mikulás nem a húsvéti nyúl. Másképp fogalmazva: ha karácsony környékén vezeted a bajnokságot, az még nem ugyanaz, mintha húsvétkor állnál az élen.”

A német szakember továbbra sem hajlandó bajnoki esélyesként beszélni csapatáról.

„Nem az én feladatom ezzel foglalkozni. A média azt ír, amit akar, az ellenfelek pedig azt mondanak, amit akarnak. Mi csak arra koncentrálunk, hogy fejlődjünk. Még messze nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Rengeteg munka áll előttünk. Ha mások esélyesnek tartanak minket, elfogadjuk, de ettől nem kapunk több pontot, több pénzt vagy tortát. Ezért egyszerűen nem foglalkozunk vele.”

A számok azonban önmagukért beszélnek. Tizenöt forduló után tízpontos előny, veretlenség és történelmi idényrajt. A DAC csapata valóban klubtörténelmet ír.