Az éllovas KTE emberhátrányban is megérdemelten verte meg a Nagykanizsát

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–FC NAGYKANIZSA 2–0 (1–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1100 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)

KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. (Szojma, 84.) – Eördögh, Haris, Kovács Barnabás (Merényi, 90+1.), Göblyös – Beke P. (Berki, a szünetben), Szabó B. (Nyári, 84.) – Bolyki (Bányai, 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi, Horváth M., Garai (Márta, 80.) – Kovács Bence (Kapornai, 60.), Puskás Zs. (Madaki, 60.) – Szabó M., Zsolnai (Major M., 60.), Heles – Borsos (Lőrincz B., 60.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Beke P. (3.), Szabó B. (77. – 11-esből)

Kiállítva: Eördögh (35.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Abszolút jár a gratuláció a csapatnak, mert jól és élesen kezdtünk, nagyon akartuk a győzelmet. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt keresztülhúzták a számításainkat az érthetetlen piros lappal, de pont azért jár az elismerés, amit ezután nyújtottunk. Szervezettek voltunk, jól választottuk meg a mélységeket, sok időt töltöttünk az ellenfél térfelén, amivel meg tudtuk fojtani a Nagykanizsa játékát. Örülök, hogy a kiállítás ellenére is stabil teljesítményt nyújtottunk, egyben teljesen megérdemelt sikert arattunk. Ma azt az arcát is megmutatta a csapat, hogy hogyan tudnak a tagjai egymásért és a címerért küzdeni. Ez legalább olyan fontos siker volt, mint amit Miskolcon arattunk. Most lesz egy kis időnk kifújni magunkat, rendezni a sorokat, illetve felkészülni az év utolsó két mérkőzésére.

Csertőit Aurél: – Ismét hibával kezdtük a mérkőzést, amiből gólt kaptunk. Mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a Kecskemétnek, de ellenfelünk több lehetőséget alakított ki. Nekünk is voltak ígéretes támadásaink, amelyek jól néztek ki, a kiállítás azonban minket zavart meg. Nem megfelelő felfogásban próbáltuk feltörni az ellenfél védelmét, így összességében nem sok esélyünk volt ezen a mérkőzésen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdte a Nagykanizsa elleni meccset a Kecskeméti TE, amely már a 3. percben vezetést szerzett Beke Péter révén. A lila-fehérek továbbra is nyomtak, s bár fölényük meddőnek bizonyult egy idő után, nem forgott veszélyben a vezetésük. A 35. percben némileg szigorúnak mondható kiállítást láttunk, Garai Zéténynek ugrott neki a levegőből lehulló labdáért harcoló Eördögh András, amiért villant a piros lap.

A fordulás után nem látszott, melyik csapat játszik tíz emberrel, a KTE továbbra is sok veszély jelentett a kanizsai kapura. A 75. percben aztán Göblyös Sándort lerántották a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Szabó Bálint értékesítette, így a KTE nyert, és továbbra is vezeti a bajnokságot. 2–0