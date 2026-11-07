ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

Az éllovas KTE emberhátrányban is megérdemelten verte meg a Nagykanizsát

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.11.07. 16:57
null
A Kecskemét (lilában) a Csertői Aurél által irányított újoncot is legyőzte (Fotó: Réti Attila/KTE, archív)
Címkék
NB II NB II 13. forduló KTE Kecskemét Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a Kecskeméti TE az újonc Nagykanizsát fogadta. A hazaiak emberhátrányban is magabiztosan nyertek 2–0-ra, vagyis maradtak a tabella élén.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–FC NAGYKANIZSA 2–0 (1–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1100 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)
KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. (Szojma, 84.) – Eördögh, Haris, Kovács Barnabás (Merényi, 90+1.), Göblyös – Beke P. (Berki, a szünetben), Szabó B. (Nyári, 84.) – Bolyki (Bányai, 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi, Horváth M., Garai (Márta, 80.) – Kovács Bence (Kapornai, 60.), Puskás Zs. (Madaki, 60.) – Szabó M., Zsolnai (Major M., 60.), Heles – Borsos (Lőrincz B., 60.). Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Beke P. (3.), Szabó B. (77. – 11-esből)
Kiállítva: Eördögh (35.)
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Abszolút jár a gratuláció a csapatnak, mert jól és élesen kezdtünk, nagyon akartuk a győzelmet. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt keresztülhúzták a számításainkat az érthetetlen piros lappal, de pont azért jár az elismerés, amit ezután nyújtottunk. Szervezettek voltunk, jól választottuk meg a mélységeket, sok időt töltöttünk az ellenfél térfelén, amivel meg tudtuk fojtani a Nagykanizsa játékát. Örülök, hogy a kiállítás ellenére is stabil teljesítményt nyújtottunk, egyben teljesen megérdemelt sikert arattunk. Ma azt az arcát is megmutatta a csapat, hogy hogyan tudnak a tagjai egymásért és a címerért küzdeni. Ez legalább olyan fontos siker volt, mint amit Miskolcon arattunk. Most lesz egy kis időnk kifújni magunkat, rendezni a sorokat, illetve felkészülni az év utolsó két mérkőzésére. 
Csertőit Aurél: – Ismét hibával kezdtük a mérkőzést, amiből gólt kaptunk. Mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a Kecskemétnek, de ellenfelünk több lehetőséget alakított ki. Nekünk is voltak ígéretes támadásaink, amelyek jól néztek ki, a kiállítás azonban minket zavart meg. Nem megfelelő felfogásban próbáltuk feltörni az ellenfél védelmét, így összességében nem sok esélyünk volt ezen a mérkőzésen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdte a Nagykanizsa elleni meccset a Kecskeméti TE, amely már a 3. percben vezetést szerzett Beke Péter révén. A lila-fehérek továbbra is nyomtak, s bár fölényük meddőnek bizonyult egy idő után, nem forgott veszélyben a vezetésük. A 35. percben némileg szigorúnak mondható kiállítást láttunk, Garai Zéténynek ugrott neki a levegőből lehulló labdáért harcoló Eördögh András, amiért villant a piros lap.

A fordulás után nem látszott, melyik csapat játszik tíz emberrel, a KTE továbbra is sok veszély jelentett a kanizsai kapura. A 75. percben aztán Göblyös Sándort lerántották a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Szabó Bálint értékesítette, így a KTE nyert, és továbbra is vezeti a bajnokságot. 2–0

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a diósgyőri sikerével a tabella élére ugró Kecskeméti TE a Csertői Aurél vezetőedző irányításával első idegenbeli mérkőzésére készülő, újonc FC Nagykanizsa ellen.

NB II NB II 13. forduló KTE Kecskemét Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II
Legfrissebb hírek

Tíz emberrel is nyert a KTE; a DVTK húzta be a borsodi rangadót; hármat kapott a Vidi – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
4 perce

A Videoton kapufáig, a BVSC három gólig jutott Fehérváron

Labdarúgó NB II
2 órája

Két perc alatt fordított, végül biztosan nyert a Szeged a Szentlőrinc ellen

Labdarúgó NB II
2 órája

Egyenlített a Gyirmót a Tiszakécske ellen

Labdarúgó NB II
2 órája

Újra nyert, már nem áll kieső helyen a Kozármisleny

Labdarúgó NB II
2 órája

Büntetőből sem sikerült – nem esett gól a Barcika és a Soroksár meccsén

Labdarúgó NB II
4 órája

Megszakadt a hazaiak jó sorozata, a DVTK nyerte meg a borsodi rangadót

Labdarúgó NB II
4 órája

Előzésre készülnek a barcikaiak az NB II-ben

Labdarúgó NB II
9 órája