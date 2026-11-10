Még két NB II-es meccs kerül idén képernyőre
Az NB II 14. fordulójában az eredetileg november 21., szombatra kisorsolt DVTK–Karcagi SC találkozó a televíziós közvetítés miatt november 23-án, hétfőn 19.30-kor kezdődik.
A 15. körben a Kecskeméti TE–Soroksár SC bajnokit pedig november 28., szombat helyett november 30-án, hétfőn 20.15-kor rendezik meg a Széktói Stadionban.
LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
November 21., szombat
13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr
13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC
15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny
15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC
17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár
November 22., vasárnap
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
November 23., hétfő
19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)
15. FORDULÓ
November 28., szombat
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC
13.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka
17.00: Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár
November 29., vasárnap
13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa
15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK
November 30., hétfő
20.15: Kecskeméti TE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)