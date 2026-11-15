Németh Hanna: Anglia a Bundesligához képest is más kávéház

A NYÁRON IGAZOLTA ÁT az angol női másodosztályban szereplő Newcastle Németh Hannát, aki a Burnley ellen (3–0) először játszott végig bajnoki mérkőzést a tabellát vezető, feljutásra pályázó csapatban. A 28 éves magyar válogatott védő ezelőtt négy évig a Werder Bremenben futballozott, Angliában azonban teljesen más közeg veszi körül a női labdarúgást.

„Nagyjából harmincfős stáb dolgozik azon, hogy elérjük céljainkat, gyakorlatilag az élet minden területén, amely hatással lehet a teljesítményünkre, megkapjuk a szükséges támogatást, és rengeteg szakmai erőforrás áll a rendelkezésünkre. Ez még a Bundesligához képest is egészen más szint, mondhatni, más kávéház – felelte érdeklődésünkre Németh Hanna. – A bajnokság színvonala önmagában talán nem feltétlenül magasabb, mint a német első osztályé, ugyanakkor Angliában a bajnokság mellett párhuzamosan zajló kupasorozatban is rendszeresen kapok játéklehetőséget, ráadásul első osztályú ellenfelekkel szemben. A Newcastle játékosállománya annyira erős, hogy időnként válogatott játékosok is kimaradnak a mérkőzéskeretből. Emiatt a csapaton belüli verseny, különösen a kezdőcsapatba kerülésért folytatott küzdelem sokkal kiélezettebb, mint bármelyik korábbi együttesemben.”

A legutóbbi átigazolási időszakban 11 új futballista érkezett a csapathoz, Németh Hanna ennek ellenére úgy érzi, az eltelt hónapokban összecsiszolódott a társaival, a pályán pedig leginkább a támadójátéka fejlődött.

„Nagyon sok időt töltünk együtt az edzőközpontban, így a közös munka mellett a pályán kívül is bőven van lehetőségünk megismerni egymást és megtalálni a közös hangot. Különösen élvezem, hogy ennyire nemzetközi a közeg: rengeteg országból érkeztek a csapattársaim, ezért mindig akadnak érdekes témáink és beszélgetéseink. Mivel a csapat kifejezetten támadószellemű futballt szeretne játszani, az egyik terület, ahol érzem a fejlődést, az a támadójátékban való aktívabb részvétel. Többször keresem az előrepasszolás és az indítások lehetőségét, tudatosabban próbálok hozzájárulni a csapat támadásépítéséhez. A Burnley elleni mérkőzés után nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Úgy érzem, sikerült megmutatnom, hogy lehet rám számítani.”

A bajnokságban listavezető Newcastle vasárnap az ősi rivális Sunderlandhez utazik, s mivel az ellenfél a második a tabellán, a rangadó a feljutás szempontjából is kiemelt fontosságú.