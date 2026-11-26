– Kitűnő idényt fut a klubcsapata, a Honvéd, és önnek is nagyszerűen megy a játék. Magabiztosabb lett, javult az önbizalma?

– Nehezen indult az évad, a felkészülési időszakban sok problémával kellett megküzdeni – válaszolta Valerio-Bodon Vincent, a válogatott bedobója, a Honvéd irányító-bedobója. – Az egyik alsó posztos játékosunk gyorsan távozott magánéleti okok miatt, ami gondot okozott, de ebből inkább motivációt, erőt merítettünk. Ennek is köszönhető a jó start az idényben. Még nem vagyunk kiegyensúlyozottak, voltak olyan meccseink, amelyeken nagy hátrányból is vissza tudtunk jönni, ez nagy erényünk. Azonban arra is akadt példa, amikor jelentős előnyt adtunk le, például Sopronban. Nemrég érkezett egy újabb külföldi center, akit a stáb a válogatott szünetben be tud építeni. Bízom benne, hogy erősebbé teszi a csapatot és még eredményesebbek leszünk. Talán nem csak a saját nevemben mondhatom azt, hogy mindenki jól érzi most magát a bőrében, és én is önbizalmat merítettem abból, ahogy a csapat szerepel. Az első számú cél, hogy a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé kerüljünk, minden csak azután következhet.

– A Honvédban többnyire irányítóként számítanak a játékára, míg a válogatottban bedobóként vagy magas­bedobóként kell helytállnia. Nehéz az átállás?

– Az elmúlt esztendőkben ott játszottam, ahol most is kell a válogatottban, vagyis nem szabad, hogy nehézséget jelentsen. A Honvédnál az egyes poszt úgy jött, hogy régóta ki akartam magam próbálni ebben a szerepkörben. Az utánpótláséveimben szinte végig irányítót játszottam, felnőttként változott ez meg. Szerettem volna a régi feladatokat feleleveníteni, megerősíteni és visszaszerezni azt a formát, ami szükséges ehhez a pozícióhoz. Vannak még pontatlanságok és olyan szegmensek, amelyekben tapasztalatot kell szereznem, de szerintem jó irányba haladok. A válogatottban szeretnék ott és olyan teljesítményt nyújtani, amit a stáb elvár tőlem. Bízom benne, hogy tudok segíteni.

– Nate Reuvers kiesésével változik a palánk alatti rotáció. Tudja már, milyen feladatok várhatnak önre?

– A szövetségi kapitány, Gasper Okorn már mondta, hogy négyes poszton is számít rám, megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni magamból, amikor sor kerül rám. Nincs sok tapasztalatom erőcsatárként, de nagyon fogok igyekezni.

– Pénteken Svédországban lépnek pályára, s a hírek szerint a hazaiak is gondokkal, sérülésekkel küzdenek. Mit tudnak az ellenfélről?

– Amit kiemeltünk, hogy hátvédposztokon védekezésben előnyünk lehet. Az ellenfél irányítóira, bedobóira nyomást kell helyeznünk, agresszív védekezésre van szükség, nem lehet szabad teret hagyni nekik. Természetesen vannak olyan svéd játékosok, akikre nagyon figyelni kell, hogy ne dobjanak tíz pont felett. Sok apróság van még, aminek össze kell állnia, hogy sanszunk legyen a győzelemre. Úgy gondoljuk, ha a taktikai feladatokat betartjuk, van esélyünk Stockholmban.

– Azt szokták mondani, hogy meccsről meccsre kell haladni, de lassan a selejtezősorozat hajrájához érkezünk, és ha a következő két mérkőzést megnyerné a magyar válogatott, a világbajnokság küszöbére lépne. Szabad erről beszélni?

– Óriási siker lenne a vb-kvalifikáció, nem is lehet más a cél. Az esélyeinkről tényleg nem szoktunk beszélni, de ez most nem is fontos, szerintem mindenki tudja, milyen lehetőség előtt állunk. Győzni szeretnénk, kiadni mindent, ami bennünk van, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég.