Október közepén játszották az ecuadori harmadosztályban a CD Ciudad de Yantzaza–Rio Aguarico FC találkozót, amelynek a 96. percében a hazaiak játékosa, Jhon Perlaza, a kispadok mellől összeszedett – valószínűleg – kődarabbal fejbe dobta a kispadok előtt működő partjelzőt, Lenin Ojedát, akit az eset után a helyi kórházba szállították, ahol később többször is meg kellett műteni – többek között arccsonttörést is szenvedett.

Az incidenst követően a mérkőzés félbeszakadt, hivatalosan nem fejezték be, de a helyi szövetség a pályán fennálló, 1–0-s vendégvezetést utóbb elfogadta hivatalos végeredménynek. Természetesen a botrányosan zárult bajnoki után az Ecuadori Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága össze is ült, és a kivizsgálás után Perlazát 2034. október 19-ig eltiltotta mindennemű labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, továbbá kérvényezték a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől, hogy a most 29 éves játékos eltiltását terjessze ki világszintű érvényességűre.

Emellett a klubot 2000 dollár pénzbüntetéssel sújtották, továbbá kötelezték a játékvezető-asszisztens felmerülő orvosi költségei, összesen 4369.73 dollár megfizetésére. Lenin Ojeda partjelző a már említett arccsonttörés mellett több további súlyos fejsérülést is elszenvedett, s teljes felépülését nagyjából két hónapra becsülték.

Néhány nappal a mérkőzés után a Yantzaza közösségi oldalán közzétett közleményében kért bocsánatot a történtek miatt Lenin Ojedától, egyben jelezte: kirúgta Perlazát. Mindezek mellett az Ecuadori Játékvezetők Szövetsége jelezte, kezdeményezi az ügyben az elkövető ellen a büntetőjogi felelősségre vonási eljárás megindítását, „mert nem hagyhatjuk, hogy egy ilyen eset következmények nélkül maradjon.”