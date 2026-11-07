Nehezen nyert a Ferencváros, de vezeti a női labdarúgó NB I tabelláját

Az FTC a vártnál nehezebben, de Vlada Kubassova 88. percbeli fejesével 1–0-ra legyőzte az Astrát, és vezeti a női labdarúgó NB I tabelláját. A 14. forduló szombati felcsúti rangadóját 2–0-ra megnyerő ETO FC áll a második helyen, a harmadik helyre feljött a gólzáporos győzelmet arató Újpest, s a szintén nyerő Kispest-Honvéd is csupán hárompontnyira van lemaradva az éllovastól.

NŐI LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Szombati mérkőzések

Kispest-Honvéd FC–PMFC 3–1

DVTK–Újpest FC 0–6

Puskás Akadémia–ETO FC 0–2

Ferencváros–Astra HFC 1–0

Vasárnap

11.00: Videoton FC Fehérvár–Szekszárd FC

15.00: Kész-St. Mihály Szeged–MTK Budapest