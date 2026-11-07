ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

Nehezen nyert a Ferencváros, de vezeti a női labdarúgó NB I tabelláját

K. Zs.K. Zs.
2026.11.07. 16:59
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Ferencvárosi gólöröm (Fotó: FTC Női Labdarúgás Facebook)
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Az FTC a vártnál nehezebben, de Vlada Kubassova 88. percbeli fejesével 1–0-ra legyőzte az Astrát, és vezeti a női labdarúgó NB I tabelláját. A 14. forduló szombati felcsúti rangadóját 2–0-ra megnyerő ETO FC áll a második helyen, a harmadik helyre feljött a gólzáporos győzelmet arató Újpest, s a szintén nyerő Kispest-Honvéd is csupán hárompontnyira van lemaradva az éllovastól.

NŐI LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
Kispest-Honvéd FC–PMFC 3–1
DVTK–Újpest FC 0–6
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Ferencváros–Astra HFC 1–0
Vasárnap
11.00: Videoton FC Fehérvár–Szekszárd FC
15.00: Kész-St. Mihály Szeged–MTK Budapest

 

 

Simple Női Liga női labdarúgás női labdarúgó NB I
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