Guardiola lehet az amerikai válogatott fő kiszemeltje, ha az MU megszerzi Pochettinót

L. M.L. M.
2026.11.11. 21:30
Pep Guardiola az előző idény végén köszönt el a Manchester Citytől (Fotó: Getty Images)
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Pep Guardiola amerikai labdarúgó-válogatott Mauricio Pochettino
A The Athletic forrásai szerint az Amerikai Labdarúgó-szövetség Pep Guardiola megszerzését tűzte ki célul, ha a válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino a Manchester Unitedhez szerződne.

Michael Carrick menesztése esetén tovább dőlhet a dominó – már ami az edzőváltásokat illeti a topfutballban. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Manchester United Mauricio Pochettino személyében már megtalálta Carrick esetleges utódját. Szintén az Athletic úgy tudja, a „vörös ördögök” képviselői már szerződésének lehetséges feltételeiről is egyeztettek a szakemberrel. 

Pochettino távozása esetén az Egyesült Államok válogatottja maradna szövetségi kapitány nélkül, azonban a helyi szövetség már készül erre a forgatókönyvre – a Manchester Cityt nyáron elhagyó Pep Guardiolát szemelték ki. A lap szerint a spanyol szakember neve állítólag többször is felmerült az amerikaiak kiválasztási folyamatában, ugyanakkor a megszerzése nem lesz egyszerű feladat. A nyáron felmerült, hogy az olasz szövetség esetleg kinevezné a válogatott élére, azonban ő ezt visszautasította. 

Guardiola számára ugyanakkor nem idegen az élet az Egyesült Államokban, miután Barcelonából távozott 2012-ben, egy évet New Yorkban töltött a családjával. A spanyol neve már többször is felmerült, mint a USMNT esetleges szövetségi kapitánya, már a 2022-es világbajnokság előtt, majd 2024-ben is érdeklődtek iránta. 

Jelen állás szerint Pochettino ül majd a kispadon az Egyesült Államok következő két meccsén, amelyeket szombaton és magyar idő szerint szerda hajnalban rendeznek. Ezt követően majd csak márciusban lépnek pályára téttel bíró találkozón, így a szövetségnek hosszú hónapjai lennének a tökéletes jelölt megtalálására.

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