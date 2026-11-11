Guardiola lehet az amerikai válogatott fő kiszemeltje, ha az MU megszerzi Pochettinót

Michael Carrick menesztése esetén tovább dőlhet a dominó – már ami az edzőváltásokat illeti a topfutballban. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Manchester United Mauricio Pochettino személyében már megtalálta Carrick esetleges utódját. Szintén az Athletic úgy tudja, a „vörös ördögök” képviselői már szerződésének lehetséges feltételeiről is egyeztettek a szakemberrel.

Pochettino távozása esetén az Egyesült Államok válogatottja maradna szövetségi kapitány nélkül, azonban a helyi szövetség már készül erre a forgatókönyvre – a Manchester Cityt nyáron elhagyó Pep Guardiolát szemelték ki. A lap szerint a spanyol szakember neve állítólag többször is felmerült az amerikaiak kiválasztási folyamatában, ugyanakkor a megszerzése nem lesz egyszerű feladat. A nyáron felmerült, hogy az olasz szövetség esetleg kinevezné a válogatott élére, azonban ő ezt visszautasította.

Guardiola számára ugyanakkor nem idegen az élet az Egyesült Államokban, miután Barcelonából távozott 2012-ben, egy évet New Yorkban töltött a családjával. A spanyol neve már többször is felmerült, mint a USMNT esetleges szövetségi kapitánya, már a 2022-es világbajnokság előtt, majd 2024-ben is érdeklődtek iránta.

Jelen állás szerint Pochettino ül majd a kispadon az Egyesült Államok következő két meccsén, amelyeket szombaton és magyar idő szerint szerda hajnalban rendeznek. Ezt követően majd csak márciusban lépnek pályára téttel bíró találkozón, így a szövetségnek hosszú hónapjai lennének a tökéletes jelölt megtalálására.