Férfi kosár Ek: súlyos vereség, sok hiányzó az Olajnál

HÁROM SÉRÜLT JÁTÉKOSA, Khalil Brantley, Alexander Madsen és Rudner Gábor nélkül érkezett Lengyelországba az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, amely a FIBA Európa-kupa B-csoportjában a Zielona Góra otthonában így illúziók nélkül lépett pályára (ugyan elutazott a vádlisérüléssel bajlódó Molnár Márton is, de nem kockáztatták a szereplését).

A rendezőnél Trazarien White már az első negyedben nyolc pontnál járt, Szolnokon 43-ig jutott, amikor a lengyelek az első fordulóban tíz ponttal győztek a Tiszaligetben, most mégis Veljko Brkics, a PVSK korábbi szerb centere okozott sok fejfájást a piros-feketéknek, 16 pontnál járt a nagyszünetben. A pár napja érkező új szolnoki légiós, AJ Ferguson jól mutatkozott be, szép kosarakat szerzett az amerikai hátvéd, akinek az első négy duplája hibátlan volt. A tartalékos gárda sokáig jól helytállt, s a második félidő elején folyamatosan zárkózott, majd Ferguson tempójával kiegyenlített a 24. percben. Ezzel azonban csak megráncigálta a hazai „oroszlán bajuszát”, ezután jött a lengyel triplaeső (18 hárompontos 49%-os dobáspontossággal!), s a végén nem csak vereség, de kiütés.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

B-CSOPORT, 6. FORDULÓ

Zielona Góra (lengyel)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 103–66 (25–17, 21–23, 27–14, 30–12)

Zielona Góra, 4500 néző. V: Hordov (horvát), Simonavicius (litván), Laas (észt)

ZIELONA GÓRA: GARRISON 11/9, DENIS 16/12, White 10/6, BEECH 19/12, BRKICS 20. Csere: GALEWSKI 15/15, Sulima 6, J. Wójcik 4, Marciniak 2. Edző: Arkadiusz Miloszewsk

SZOLNOK: Krnjajszki 5/3, Pallai 15/9, Cseh 6/3, Barnes 2, GOODWIN 17. Csere: FERGUSON 19/3, Huszár 2, Dávid, Kovács Z. . Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása: 4. perc: 7–5. 7. p.: 20–7. 10. p.: 23–17. 12. p.: 28–17. 16. p.: 36–27. 24. p.: 48–48. 27. p.: 53–52. 29. p.: 70–52. 34. p.: 87–63. 39. p.: 103–65

Kipontozódott: Cseh (34. p.)