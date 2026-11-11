„Nyolc kupadöntőt buktunk el egymás után, akkor is ETO-szurkolók voltunk, ezután is azok maradunk!”

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.11.11. 18:04
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Kitartanak a klub mellett jóban, rosszban a győri szurkolók (Fotó: NSO Tv)
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kézilabda női kézilabda szurkolók Győri Audi ETO KC
Korábban több cikkben is beszámoltunk róla, hogy sajtóhírek szerint jelentős pénzügyi gondokkal kell szembenéznie a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának. A szerdai, Debrecen elleni bajnoki mérkőzés előtt kérdeztük a kialakulóban lévő helyzetről a szurkolókat.

A legtöbb győri szurkoló optimista, bízik abban, hogy az illetékesek találnak megoldást a kialakult helyzetre, de azt is elmondták az NSO Tv kérdésére, hogy bármi is történjék, ők kitartanak a csapat mellett, és a jövőben is rendszeres látogatói lesznek az Audi Arénának.

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„Az én feladatom és a játékosoké is az, hogy mérkőzéseket és trófeákat nyerjünk. Minden játékosomtól és munkatársamtól elvárom ezt a hozzáállást.”

„A kialakult helyzet nehéz döntéseket követel” – megszólalt a Győri ETO KC az elmúlt napok híreire reagálva

A közlemény szerint a magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása a klubot rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja.

 

 

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