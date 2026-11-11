„Nyolc kupadöntőt buktunk el egymás után, akkor is ETO-szurkolók voltunk, ezután is azok maradunk!”
Korábban több cikkben is beszámoltunk róla, hogy sajtóhírek szerint jelentős pénzügyi gondokkal kell szembenéznie a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának. A szerdai, Debrecen elleni bajnoki mérkőzés előtt kérdeztük a kialakulóban lévő helyzetről a szurkolókat.
A legtöbb győri szurkoló optimista, bízik abban, hogy az illetékesek találnak megoldást a kialakult helyzetre, de azt is elmondták az NSO Tv kérdésére, hogy bármi is történjék, ők kitartanak a csapat mellett, és a jövőben is rendszeres látogatói lesznek az Audi Arénának.
Legfrissebb hírek