A két Esbjerg-meccs között az FTC megverte a Fehérvárt az NB I-ben

N. T.N. T.
2026.11.11. 19:52
null
Omoregie hat gólig jutott az Alba ellen (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
női kézilabda FTC-Toyota Kovács női kézilabda NB I Alba Fehérvár
A Ferencváros 14 góllal nyert a Fehérvár ellen a női kézilabda NB I 10. fordulójából előrehozott mérkőzésen.

 

A Fradi az Esbjergben elveszített BL-veretlenség után és a dánok elleni hazai meccs előtt a Fehérvárt fogadta a 2026-os év utolsó hazai bajnokiján. A már huzamosabb ideje sérült Balázs Bítia, Vilde Ingstad kettős mellé ezúttal a hétvégi meccs hajrájában a kezét fájlalva a játékból kiszálló Simon Petra is csatlakozott a pálya szélén.

Az FTC azonban így is jó játékkal gyűjtötte be a két pontot. A fővárosiak mind a 11 mezőnyjátékosa betalált a találkozón, amelynek végére Klujber Katrin is felzárkózott gólszerzés terén Elizabeth Omoregie mellé. A két kapus, Böde-Bíró Blanka és Anna Kristensen is azonos hatékonysággal zárt, mindketten hét védésig jutottak (46 százalék).

NŐI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
FTC-TOYOTA KOVÁCS–ALBA FEHÉRVÁR KC 31–17 (16–8)
Elek Gyula Aréna, 708 néző. V: Gál L., Ludvig
FTC: BÖDE-BÍRÓ – Malestein 1, KLUJBER 6 (3), OMOREGIE 6 (1), Lysa Tchaptchet 2, Möller 1, MÁRTON G. 5. Csere: A. Kristensen (kapus), Tranborg 3, Bordás R. 1, Vogel 2, Hársfalvi 3, Szeibert 1. Edző: Jesper Jensen
FEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó-Májer 3, Pavlovic, Kocsis 1, Moreno 1, Kovalcsik B. 2, TAKÓ 3. Csere: Aalla (kapus), Zentai 3 (1), Hajdu Gy., Bojtos, Liu Hszüe-tan 2, Sulyok, Freyberger-Szabó 1, Pan Feng-jing 1. Edző: Szuzana Lazovics
Az eredmény alakulása. 11. perc: 4–5. 19. p.: 10–6. 36. p.: 18–8. 43. p.: 20–13. 52. p.: 26–14
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Fontos volt, hogy a dániai vereség után felálljon a csapat, bár az első tizenöt percben nem volt jó a védekezés, Bíró fontos védésekkel segítette a csapatot.
Szuzana Lazovics: – Az elején ziccerek sorát elrontottuk, örülök, hogy a második félidőben nem adta fel a csapat.

A MÁSIK SZERDAI MÉRKŐZÉSEN
12. FORDULÓ
Győri Audi ETO KCDVSC Skyline 36–26 (17–12)

 

 

női kézilabda FTC-Toyota Kovács női kézilabda NB I Alba Fehérvár
Legfrissebb hírek

A Győr simán megnyerte a DVSC elleni kézilabda-rangadót

Kézilabda
1 órája

Az ETO ügyvezetője szerint a legfontosabb céljuk, hogy befejezzék az idényt

Kézilabda
2 órája

„Nyolc kupadöntőt buktunk el egymás után, akkor is ETO-szurkolók voltunk, ezután is azok maradunk!”

Kézilabda
2 órája

Per Johansson: Nem áll szándékomban elhagyni a Győrt

Kézilabda
5 órája

Női kézilabda: az FTC másodedzője lehet az Ikast új vezetőedzője – sajtóhír

Kézilabda
8 órája

Nem csokiautomata – a győri sikerek ára

Kézilabda
11 órája

Az aranypatkó lovasai – Malonyai Péter jegyzete

Kézilabda
21 órája

„A kialakult helyzet nehéz döntéseket követel” – megszólalt a Győri ETO KC az elmúlt napok híreire reagálva

Kézilabda
Tegnap, 19:47