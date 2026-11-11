A két Esbjerg-meccs között az FTC megverte a Fehérvárt az NB I-ben

A Fradi az Esbjergben elveszített BL-veretlenség után és a dánok elleni hazai meccs előtt a Fehérvárt fogadta a 2026-os év utolsó hazai bajnokiján. A már huzamosabb ideje sérült Balázs Bítia, Vilde Ingstad kettős mellé ezúttal a hétvégi meccs hajrájában a kezét fájlalva a játékból kiszálló Simon Petra is csatlakozott a pálya szélén.

Az FTC azonban így is jó játékkal gyűjtötte be a két pontot. A fővárosiak mind a 11 mezőnyjátékosa betalált a találkozón, amelynek végére Klujber Katrin is felzárkózott gólszerzés terén Elizabeth Omoregie mellé. A két kapus, Böde-Bíró Blanka és Anna Kristensen is azonos hatékonysággal zárt, mindketten hét védésig jutottak (46 százalék).

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

FTC-TOYOTA KOVÁCS–ALBA FEHÉRVÁR KC 31–17 (16–8)

Elek Gyula Aréna, 708 néző. V: Gál L., Ludvig

FTC: BÖDE-BÍRÓ – Malestein 1, KLUJBER 6 (3), OMOREGIE 6 (1), Lysa Tchaptchet 2, Möller 1, MÁRTON G. 5. Csere: A. Kristensen (kapus), Tranborg 3, Bordás R. 1, Vogel 2, Hársfalvi 3, Szeibert 1. Edző: Jesper Jensen

FEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó-Májer 3, Pavlovic, Kocsis 1, Moreno 1, Kovalcsik B. 2, TAKÓ 3. Csere: Aalla (kapus), Zentai 3 (1), Hajdu Gy., Bojtos, Liu Hszüe-tan 2, Sulyok, Freyberger-Szabó 1, Pan Feng-jing 1. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 11. perc: 4–5. 19. p.: 10–6. 36. p.: 18–8. 43. p.: 20–13. 52. p.: 26–14

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Fontos volt, hogy a dániai vereség után felálljon a csapat, bár az első tizenöt percben nem volt jó a védekezés, Bíró fontos védésekkel segítette a csapatot.

Szuzana Lazovics: – Az elején ziccerek sorát elrontottuk, örülök, hogy a második félidőben nem adta fel a csapat.

A MÁSIK SZERDAI MÉRKŐZÉSEN

12. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–DVSC Skyline 36–26 (17–12)