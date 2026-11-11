Női röplabda Extraliga: az UTE elleni rangadón sem veszített játszmát a Vasas

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.11.11. 20:30
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Fotó: hunvolley
Címkék
MÁV Előre Foxconn Veszprémi ESC női röplabda női röplabda Extraliga
Három mérkőzést játszottak szerdán a TippmixPro női röplabda Extraligában. Az újonc Veszprém egy szettet el tudott csenni Székesfehérváron, a Békéscsaba az ötödik játszmában csikarta ki a győzelmet Kaposváron, míg a Vasas az UTE elleni rangadón sem veszített szettet.

Bár az újonc veszprémiek megszerezték első pontjaikat az Extraligában, Székesfehérváron egyértelműen a MÁV Előre Foxconn volt a találkozó esélyese. A mérkőzés így is kezdődött, az első játszmát nagyon simán nyerték a hazaiak (25:13), a másodikban azonban jelentős fennakadások történtek. Egyrészt a vendégek 7:2-es hátrányból simán fordítottak és utána vezettek is néggyel, másrészt 22:20-as vezetés után sorozatban öt pontot szerezve kiegyenlítették szetthátrányukat a veszprémiek (22:25). 

Ez azonban csak egy fellángolás volt a szomszédvár részéről, mert a következő két felvonásban megintcsak nem tudtak komoly ellenállást kifejteni (25:15 és 25:16), így végül, ha négy játszmában is, de mindhárom pontot begyűjtötte Kaszap Tamás csapata. A fehérváriak legeredményesebb játékosa Annabelle Thalken volt 17 ponttal, míg a túloldalon Kiss Emese 11-ig jutott.

RÖPLABDA
NŐI TIPPMIXPRO EXTRALIGA
MÁV ELŐRE FOXCONN–VESZPRÉMI ESC 3:1 (13, –22, 15, 16)
Székesfehérvár, 62 néző. V: Takács Á., Kósa
MÁV ELŐRE: KOEVA 16, RIEDER 9, Lazurenko 1, Bell 14, Hollósi D. 7, THALKEN 17. Csere: Dömsödi, Szili (liberók), Sziládi 1, Király-Tálas 1, Milivojevics 2, Göböly. Edző: Kaszap Tamás
VESZPRÉM: KISS E. 11, Spándli, Davis 10, Bajnóczi 4, Smith 8, TARR 6. Csere: Bődi (liberó), Turcsányi 3, Altorjay 7, Molnár F. Edző: Mészáros Péter
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 7:4, 7:7, 15:8, 20:11, 22:13. 2. játszma: 0:1, 7:2, 8:9, 11:15, 14:16, 19:17, 20:20, 22:20, 22:24. 3. játszma: 0:1, 4:2, 7:4, 8:7, 10:10, 16:12, 20:13, 21:15. 4. játszma: 0:1, 3:2, 3:4, 12:5, 16:8, 18:11, 22:23, 23:16
MESTERMÉRLEG
Kaszap Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést és minden játékelemben domináltunk, de aztán a második játszma elején azt hitték a lányok, hogy vége a mérkőzésnek, a vendégek pedig akkor kezdtek el röplabdázni. Ezután már mi rohantunk az eredmény után és abban a röplabdában, amit ők játszanak, ők voltak a jobbak. Ezután, ha döcögősen is, de érvényesíteni tudtuk az akaratunkat és végül, ami a legfontosabb, begyűjtöttük a három pontot.
Mészáros Péter: – Idegenben ez nem rossz eredmény. Az a cél, hogy azt a szintet tudjuk minél hosszabb ideig tartani, amit a második játszmában bemutattunk. Voltak nagyon szép dolgaink, de összességében még mindig rengeteget kell tanulnunk. 

 

Izgalmas és fordulatos mérkőzést hozott a legutóbbi ezüstérmes Kaposvár és a bronzérmes Békéscsaba összecsapása. Az első játszmában rendre a hazaiak vezettek és a végén második szettlabdájukat kihasználva meg is nyerték ezt a felvonást (25:22). 

A második és a harmadik játszmában viszont a vendégek domináltak, előbb fölényesen (18:25), nyolc szettlabdához jutva, utóbb viszont szorosabb játék után, viszont a szett utolsó három pontját megszerezve (19:25). 

A negyedikre aztán mintha elfáradtak volna, a kaposváriak pedig újra erőre kaptak, öt-hat ponttal is vezettek már a szett közepén. A végén ugyan visszazárkóztak kettőre a csabaiak, de aztán négy játszmalabdából a harmadikat kihasználva kiharcolták az ötödik játszmát a hazaiak (25:22).

Itt aztán tényleg minden beleadtak a csapatok, amelyek felválva vezetek. A térfélcserénél eggyel a hazaiak voltak előnyben, de nem sokkal később, megint a vendégeknél volt az előny. 11:11 után aztán a csabaiak szereztek két pontot, s e követően a kaposvári nyitások után a kubai Greisy Finé Marínez volt kétszer is eredményes, ezzel lezárva a találkozót (13:15).

KHG KAPOSVÁRI NRC–BÉKÉSCSABA 2:3 (22, –18, 19, 22, –13)
Kaposvár, 350 néző. V: Bátkai-Katona, Barabás
KAPOSVÁR: HORVÁTH L. 16, Fábián 4, PEZELJ 15, Giorgi 13, Azavedo 2, De Oliveira 14. Csere: Szerencsés, Sartoris (liberók), Cicetti 9. Edző: Vincent Lacombe
BÉKÉSCSABA: DRASKOVICS 5, Kuznyecova 8, Szakály 6, FINÉ 27, NÉMETH L. 21, Orosz 6. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Kiss N., Murillo 6. Edző: Nagy Péter
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:5, 8:6, 11:8, 11:10, 18:13, 20:15, 24:21. 2. játszma: 0:1, 3:1, 4:8, 6:9, 9:17, 14:20, 15:21, 16:24. 3. játszma: 2:1, 3:6, 5:10, 11:14, 13:18, 17:18, 19:22. 4. játszma: 1:2, 6:3, 11:5, 13:9, 15:9, 16:14, 19:14, 20:18, 24:20. 5. játszma: 0:2, 4:3, 5:6, 8:7, 9:11, 11:11, 12:14
MESTERMÉRLEG
Vincent Lacombe: – Az energia és a minőség az, amit el tudsz venni az ellenféltől és adni is tudsz neki. Jól kezdtük a meccset. de aztán a második szettől kezdve veszítettünk a koncentrációnkból és nekik adtuk a lendületet. Ha pedig a koncentráció elmegy, utána nagyon nehéz visszajönni. Nagyon sajnálom az ötödik játszmát, mert nem nyomtunk eléggé, és nagyobb kockázatot vállalni, így lehetett volna megnyerni a találkozót.
Nagy Péter: – Büszke vagyok a lányokra, nagyon nagyot küzdöttek, de korántsem volt tökéletes a játék egyik oldalon sem. Az akaratból jelesre vizsgáztunk, ma erre volt szükség a mérkőzés megnyeréséhez.

 

A két veretlen csapott össze a forduló rangadóján. A címvédő Vasas Óbuda még szettet sem veszített az idény során, az UTE pedig a Challenge-kupában is remekel, így a vérmesebb újpesti szurkolók már a Vasas sokéves hazai veretlenségének megszakítását vízionálták. 

Nem is játszottak rosszul a lilák, akik az első játszma közepén hat ponttal is vezettek, a Vasas vezetőedzőjének, Luca Bucaioninak változtatnia is kellet kezdőcsapatán, a végjátékban azonban sikerült beérni a vendégeket. 23:23 után aztán a piros-kékeknek volt szettlabdája, amit még hárítottak a lilák, a következő két pont azonban így is a hazaiaké lett (26:24). 

Ez mintha a kedvét szegte volna a vendégeknek, 7:2-vel kezdett a Vasas, de aztán gyorsan visszazártak az újpestiek, de az előny maradt a Vasasnál, amely most nem tudott nagyon ellépni, de gyakorlatilag végig vezetve jutott három szettlabdához és a másodikkal meg is duplázta a játszmaelőnyét (25:22). 

Ha eddig jól is tartották magukat a vendégek, a harmadik szettre teljesen szétestek: alig tudtak a tízből is kijönni (25:11), így a címvédő maradt továbbra is veretlen, sőt még mindig nem veszített játszmát a bajnokságban. 

VASAS ÓBUDA–ÚJPESTI TE 3:0 (24, 22, 11)
Folyondár u., 300 néző. V: Jámbor, Mezőffy Zs.
VASAS: De Almeida 2, KUEHNE 16, ZSOMBÓK A. 8, SUNDERLÍKOVÁ 19, Bozóki-Szedmák 0, Csereklye 8. Csere: Juhár, Fekete F. (liberók), Kiss L. 5, Szalai, Boskó 1, Zsombók E. 2. Edző: Luca Bucaioni
UTE: Ambrosio 7, Szlavcseva 2, Akopova 5, Nacsa-Pekárik 4, MILJEVICS 10, Jordanova 5. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cruz 6, Szerényi 2, Avdyli 2. Edző: Alejandro Altamirano
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 4:5, 8:6, 10:16, 15:17, 21:20, 23:23. 2. játszma: 0:1, 7:2, 8:8, 13:9, 14:13, 19:15, 20:19, 24:21. 3. játszma: 1:1, 10:4, 19:6, 21:11
MESTERMÉRLEG
Luca Bucaioni: – Szükségünk volt erre a meccsre, mert sorban jönnek a fontos találkozók nemcsak a bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligájában is. Ismét megmutattuk, milyen munkát végzünk a mindennapokban. Támadásban remekül teljesítettünk, szerváinkkal nagy nyomást helyeztünk az újpestiekre, ami segítette azt, hogy blokkban sok labdát meg tudtunk pattintani, ezekből pedig sok visszatámadásunk volt.

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