Nemzeti Sportrádió

Pochettino szerint a Chelsea egyik bajnoki címét a Tottenhamnek kellene adni

M. Á.M. Á.
2026.09.10. 16:37
Mauricio Pochettino (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Mauricio Pochettino Tottenham Hotspur Premier League
Mauricio Pochettino kijelentette, hogy a Tottenham Hotspurnek kellene megkapnia a 2016–2017-es Premier League-idény bajnoki címét – számolt be róla a Sky Sports. Az argentin vezetőedző abban az kiírásban a „sarkantyúsokat” irányította és a PL második helyén végzett, hét ponttal a bajnok Chelsea mögött.

A londoni „kékeket” azóta a Premier League megvádolta a versenyszabályzat korábbi megsértése miatt, aminek következtében idén márciusban 10.75 millió fontos bírsággal sújtották őket, valamint azonnali hatállyal kilenc hónapos átigazolási eltiltással büntették a klub akadémiáját.

A Premier League megállapította, hogy 2011 és 2018 között a klubhoz kapcsolódó harmadik felek nem nyilvános kifizetéseket teljesítettek játékosoknak, be nem jegyzett ügynököknek és más feleknek. A liga közölte, hogy a Chelsea megszegte a szabályokat azzal, hogy nem hozta nyilvánosságra ezeket az összegeket, bár megállapította, hogy a klub nem sértette volna meg a pénzügyi szabályokat, ha a kifizetések szerepeltek volna a korábbi adatszolgáltatásokban.

Pochettino, aki a 2022–2023-as idényben a Chelsea-t is irányította, így fogalmazott: „Meg kellett volna nyernünk egy címet, egy Premier League-et. Nekünk kellett volna odaítélni. Megbüntették őket, elismerték, szóval ennyi? A bajnoki cím a második helyezett csapatot illetné.” 

Az Egyesült Államok jelenlegi szövetségi kapitánya úgy véli, hogy nem voltak azonosak a feltételek, és az évad rajtja előtt nem egyforma lapokkal indultak. Még azt is hozzátette, hogy ha a Tottenhamnél szegték volna meg a szabályokat, ugyanúgy elismerné ezt.

 

Chelsea Mauricio Pochettino Tottenham Hotspur Premier League
Legfrissebb hírek

A Chelsea kétgólos hátrányból fordítva jutott tovább a Ligakupában

Angol labdarúgás
17 órája

Változás 17 év után: jövő nyártól új, török mezszponzora lesz a Liverpoolnak

Angol labdarúgás
2026.09.08. 11:28

Szoboszlai Dominik: Iraola egyértelművé tette, hogy nem játszok jobbhátvédet, de...

Légiósok
2026.09.07. 21:31

Arteta szerint az Arsenal még tovább fejlődhet; Xabi Alonso a Chelsea védekezésére panaszkodott

Angol labdarúgás
2026.09.07. 10:20

Hiába a Chelsea korai gólja, az Arsenal nyerte a PL-forduló rangadóját

Angol labdarúgás
2026.09.06. 19:28

A 96. percben lőtt hatalmas góllal mentett pontot az Everton a Manchester United ellen

Angol labdarúgás
2026.09.06. 17:00

Kezd összeállni a Liverpool? Úgy tűnik, megoldódtak a jobbhátvédgondok

Angol labdarúgás
2026.09.06. 10:52

Haaland fejesével verte a Coventryt a Manchester City; a Forest otthonában szerezte meg első pontját a Spurs

Angol labdarúgás
2026.09.05. 20:21