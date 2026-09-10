Pochettino szerint a Chelsea egyik bajnoki címét a Tottenhamnek kellene adni

A londoni „kékeket” azóta a Premier League megvádolta a versenyszabályzat korábbi megsértése miatt, aminek következtében idén márciusban 10.75 millió fontos bírsággal sújtották őket, valamint azonnali hatállyal kilenc hónapos átigazolási eltiltással büntették a klub akadémiáját.

A Premier League megállapította, hogy 2011 és 2018 között a klubhoz kapcsolódó harmadik felek nem nyilvános kifizetéseket teljesítettek játékosoknak, be nem jegyzett ügynököknek és más feleknek. A liga közölte, hogy a Chelsea megszegte a szabályokat azzal, hogy nem hozta nyilvánosságra ezeket az összegeket, bár megállapította, hogy a klub nem sértette volna meg a pénzügyi szabályokat, ha a kifizetések szerepeltek volna a korábbi adatszolgáltatásokban.

Pochettino, aki a 2022–2023-as idényben a Chelsea-t is irányította, így fogalmazott: „Meg kellett volna nyernünk egy címet, egy Premier League-et. Nekünk kellett volna odaítélni. Megbüntették őket, elismerték, szóval ennyi? A bajnoki cím a második helyezett csapatot illetné.”

Az Egyesült Államok jelenlegi szövetségi kapitánya úgy véli, hogy nem voltak azonosak a feltételek, és az évad rajtja előtt nem egyforma lapokkal indultak. Még azt is hozzátette, hogy ha a Tottenhamnél szegték volna meg a szabályokat, ugyanúgy elismerné ezt.