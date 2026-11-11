Férfi vízi ob I: Szentesen nyert a Szolnok, kiütötte a Vasas a Szegedet

Esélyeshez méltó módon kezdett a Szentesre látogató Szolnok a férfi vízilabda ob I szerda esti találkozóján. A vendégek a találkozó sorsát gyakorlatilag az első félidőben eldöntötték, két negyedet követően már 7 góllal vezettek. A harmadik játékrészben ugyan tudott kapaszkodni a Szentes, de a hajrában sem forgott veszélyben a szolnokiak győzelme, akik ezzel a sikerrel bebiztosították negyedik helyüket a tabellán. A Szentes a nyolcadik vereségét szenvedte el ebben az idényben, és a tabella utolsó helyét foglalja el.

A játéknap második mérkőzésén az eddig veretlen Vasas a bajnokságban két meccse hibátlan Szegedet fogadta. Egészen szoros első negyed után átgázolt ellenfelén a fővárosi együttes, a második játékrészben egy 6–1-es rohammal már hétgólos előnnyel fordulhatott a második féldiőre. A szegedieknek nem sikerült visszakapaszkodniuk, ugyan sok lövéssel próbálkoztak, de a hazai kapusteljesítménynek is köszönhetően ezekből a próbálkozásokból alig született gól. A Vasas a BVSC-t megelőzve feljött a második helyre, míg a Szeged továbbra is a felső- és az alsóház szélén táncol.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

METALCOM SZENTES–SZOLNOKI DÓZSA 10–17 (2–5, 3–7, 3–1, 2–4)

Szentes, 100 néző. V: Petik A., Kovács Cs. T.

SZENTES: Grieszbacher – Pellei K. 1, Hajdú 2, Varga M., Csorba, TÓTH GY. 2, VÉKONY 4. Csere: SZŰCS P. (kapus), Kiss – Papp, Böröczky 1, Kürti – Szabó, Papp P., Makán, Agócs. Edző: Somogyi Balázs

SZOLNOK: KRÉMER – Krasznai 2, Schmölcz, SZABÓ B. 5, Bedő 2, Kovács G. 1, KAKSTEDTER 3. Csere: Szabó G. (kapus), Zerinváry 1, Tigyi, Hidasi, Zeman 2, Simon D. 1, Teleki. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 13/1, ill. 13/3

Gól-ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Tudtuk, hogy ellenfelünk javítani szeretne korábbi teljesítményén, nekünk is rontottak, és a második negyedben nyílt ki igazán az olló a két csapat között. A folytatásban sikerült váltanunk, eredményesebben blokkoltunk, és a kapusteljesítményünk is feljavult, ekkor megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk annál, mint amit korábban mutattunk.

Hangay Zoltán: – Az első félidő úgy sikerült, ahogy elterveztük, az utolsó két negyeddel kapcsolatban azonban vannak fenntartásaim, ezt alaposabban elemeznünk kell majd, ugyanis a későbbiekben nem fér bele ilyen visszaesés a játékunkba. Türelemmel kell dolgoznunk tovább az eredményes folytatáshoz.

VASASPLAKET–SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL 22–10 (5–3, 6–1, 4–4, 7–2)

Komjádi uszoda, 200 néző. V: Tordai G., Tóth K.

VASAS: Mizsei – ARANYI M. 2, Baracs 1, LAKATOS S. 3, SZALAI P. 4, Gyárfás T. 2, Ragács. Csere: Sudár (kapus), Nagy M. 1, TÓTH M. 3, Dala D. 2, Hessels B. 1, BÁTORI 3, Gőgh. Edző: Kovács Róbert

SZEGED: Gyovai – Bóbis B. 2, GEDRA 3, Kasza, KÜRTI 3, Horváth V., Spitz. Csere: Sánta, Pörge 1, Pető A. 1, Müncz, Komlódi, Erdős. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 9/7, ill. 9/2.

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 2/1.

Kipontozódott: Ragács (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Ránk ijesztett a Szeged a bajnoki elején, de a gyenge kezdéshez már hozzá vagyunk szokva... Ezt követően azonban semmi kétség sem fért a sikerünkhöz, ekkora különbséggel is megérdemelten nyertünk. Szép gólok, jó egyéni teljesítmények, csapategység – meccsről meccsre határozottabban játszunk.

Kiss Csaba: – Jól kezdtünk, azt hittük, megizzasztjuk a Vasast, de nem fér bele, ha visszaveszünk a tempóból. Teljes kerettel sem lett volna sok esélyünk, a hiányzók miatt még nehezebb dolgunk volt.