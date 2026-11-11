Rapport Richárd elveszítette a rangadót a totálsakk-vb-n

A nyitó napon, kedden lejátszottak egy villámtornát, amely pontazonosság esetén hivatott dönteni a végső helyezésekről a négy csoportban. Ezen Rapport Richárd a hetedik lett, az összes riválisát megelőzve a csoportjában. Így tehát a B jelű hatosban mindenki csak úgy előzheti meg a legjobb magyar nagymestert a csoportkör végén, ha több pontot ér el nála, ugyanannyi nem elég. Ez azért fontos, mert csak az első helyezettek jutnak be az elődöntőbe, és elég szoros küzdelem várható mindenhol.

Sajnos Rapportnak nem indult jól a csoportkör. A szerdai első játéknapon világossal kikapott Fabiano Caruanától, majd a visszavágón sötéttel döntetlent ért el a világranglista-3. amerikai ellen. Így kettejük párharcát 4:1-re Caruana nyerte meg.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST

CSOPORTKÖR

1. nap

A-csoport: Alireza Firouzja (francia)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég) 4:1, Jorden van Foreest (holland)–Levon Aronian (amerikai) 3:3, Jan-Krzysztof Duda (lengyel)–Andrew Hong (amerikai) 4:1

B-csoport: Fabiano Caruana (amerikai)–Rapport Richárd 4:1, Liem Le (vietnámi)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz) 4:1, Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai)–Vincent Keymer (német) 2:2

C-csoport: Anish Giri (holland)–Magnus Carlsen (norvég) 2:2, Hajk Martiroszjan (örmény)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri) 3:3, Jan Nyepomnyascsij (orosz)–Abhimanyu Mishra (amerikai) 4:1

D-csoport: Maxime Vachier-Lagrave (francia)–Rameshbabu Vaishali (indiai) 4:1, Hans Niemann (amerikai)–Arjun Erigaisi (indiai) 2:2, Bibiszara Asszaubajeva (kazah)–Wesley So (amerikai) 2:2