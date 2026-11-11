Rapport Richárd elveszítette a rangadót a totálsakk-vb-n
A nyitó napon, kedden lejátszottak egy villámtornát, amely pontazonosság esetén hivatott dönteni a végső helyezésekről a négy csoportban. Ezen Rapport Richárd a hetedik lett, az összes riválisát megelőzve a csoportjában. Így tehát a B jelű hatosban mindenki csak úgy előzheti meg a legjobb magyar nagymestert a csoportkör végén, ha több pontot ér el nála, ugyanannyi nem elég. Ez azért fontos, mert csak az első helyezettek jutnak be az elődöntőbe, és elég szoros küzdelem várható mindenhol.
Sajnos Rapportnak nem indult jól a csoportkör. A szerdai első játéknapon világossal kikapott Fabiano Caruanától, majd a visszavágón sötéttel döntetlent ért el a világranglista-3. amerikai ellen. Így kettejük párharcát 4:1-re Caruana nyerte meg.
SAKK
TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST
CSOPORTKÖR
1. nap
A-csoport: Alireza Firouzja (francia)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég) 4:1, Jorden van Foreest (holland)–Levon Aronian (amerikai) 3:3, Jan-Krzysztof Duda (lengyel)–Andrew Hong (amerikai) 4:1
B-csoport: Fabiano Caruana (amerikai)–Rapport Richárd 4:1, Liem Le (vietnámi)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz) 4:1, Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai)–Vincent Keymer (német) 2:2
C-csoport: Anish Giri (holland)–Magnus Carlsen (norvég) 2:2, Hajk Martiroszjan (örmény)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri) 3:3, Jan Nyepomnyascsij (orosz)–Abhimanyu Mishra (amerikai) 4:1
D-csoport: Maxime Vachier-Lagrave (francia)–Rameshbabu Vaishali (indiai) 4:1, Hans Niemann (amerikai)–Arjun Erigaisi (indiai) 2:2, Bibiszara Asszaubajeva (kazah)–Wesley So (amerikai) 2:2
A szabályokról röviden: a világbajnokság alatt gyorsított klasszikus játszmákat (45 perc + lépésenként 30 másodperc), rapid (15 perc + lépésenként 10 másodperc) és villámjátszmákat (3 perc + lépésenként 2 másodperc) váltanak. Az ötnapos csoportkörben csak gyorsított klasszikus partikat láthatunk, mindenki kétszer játszik minden ellenfelével. A győzelemért 3 pont jár, a döntetlenért 1. A játékosokat négy darab hatos csoportba sorsolták, ezekből az első helyezettek jutnak az elődöntőbe. A második helyezettek az 5–8. helyért meccselhetnek a kieséses szakaszban, és így tovább, a csoport utolsó, hatodik pozícióját birtoklók a 21–24. helyért harcolnak.
A kieséses rendszerben minden párharc két napig tart. Mindennap az összes pár négy villámjátszmát, két rapid és egy klasszikus partit vált. Minden nap végén győztest hirdetnek, tehát miután véget ér az első nap, törlődnek a pontok, és a második nap mindkét sakkozó 0 pontról indul. Aki megnyeri mindkét napot, az jut tovább. 1:1 esetén az úgynevezett Armageddon-játszma jön, vagyis világosnak 10, sötétnek 7 perc gondolkodási idővel, de a döntetlen a sötétnek kedvez.