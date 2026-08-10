Mourinho szerint a gyengeség jele, ha valaki alkotói szabadságot vesz ki

A két edzőóriás, José Mourinho és Pep Guardiola kapcsolatáról sok mindent állíthatunk, csak azt nem, hogy felhőtlen. A kettejük közti háborúskodás még abból a korszakból ered, amikor a portugál – csakúgy, mint most – a Real Madridot, míg a katalán az FC Barcelonát irányította. A két szakember közti feszültség még hosszú évek múltán is megvan, legalábbis erre utalnak Mourinhónak a Netflix róla készült életrajzi filmjében (The Special One) elhangzott szavai, amelyeket egyértelműen Guardiolának címzett – írja a Mundo Deportivo.

A megjegyzések ezúttal arra vonatkoztak, hogy Guardiola 2012-ben egyéves alkotói szabadságra ment, mielőtt 2013-ban a Bayern Münchenhez szerződött volna. A portugál az említett dokumentumfilmben kijelentette: ő soha nem tenne ilyet.

„Nem tudom leképzelni, hogy nem a futballnak szenteljem az életemet. Lehet, hogy még tíz évig, de lehet, hogy annál is tovább leszek a pályán. Egyszerűen élvezem. Még több címet akarok nyerni, olyan helyeken is, ahol még sosem, és ott is, ahol már lettem valamit az asztalra. Az az én világom, hogy kimegyek a stadionba, ötven- vagy kilencvenezer ember elé, de volt már az százezer is. A futball nélkül úgy érzem, nem teljes az életem, de nem vagyok megszállott. Ez nem megszállottság, amikor elérsz egy bizonyos szintet, mindig ott akarsz maradni” – fogalmazott a 63 éves szakember, aki úgy véli, ha valaki alkotói szabadságra megy, az a gyengeség jele.

„Van, akinek szüksége van rá, de én utálom az ilyesmit, magát a szót is. Számomra az alkotói szabadság egyenlő a gyengeséggel. Ilyesmiről ne is beszéljen nekem senki. Nincs szükségem pihenésre, majd a sírban pihenek.”