Férfi kosár NB I: a Falco megverte az Albát a rangadón

Rangadót játszott Szombathelyen a címvédő Falco az Alba Fehérvárral a a férfi kosárlabda NB I 9. fordulójában. A Falcóban különösen Tanoh Dez András volt elemében, aki 18 ponttal és 6 lepattanóval zárta a találkozót, de a hazaiaktól Juwan Graynek sem volt szégyenkeznivalója 14 pontja miatt. A vendégektől hárman is tíz pont fölé kerültek, de ez kevésnek bizonyult, már csak azért is, mert a sárga-feketéktől összesen hatan érték el, vagy lépték át a tízpontos határt.

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár 87–76 (27–14, 14–24, 23–11, 20–27)

Sopron KC–EPS-Honvéd 74–72 (8–24, 17–17, 22–9, 27–22)

Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK 110–91 (21–21, 33–15, 28–27, 28–28)

NKA Universitas Pécs–Phoenix Fóti Tigrisek 76–90 (15–20, 15–19, 21–23, 25–28)

Délút-SZTE-Szedeák–OSE Lions 81–65 (22–19, 14–17, 23–18, 22–21)

18:30: Debreceni EAC–Atomerőmű SE