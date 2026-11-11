Férfi kosár NB I: a Falco megverte az Albát a rangadón

V. H. L.V. H. L.
2026.11.11. 20:01
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Fotó: Facebook/Falco KC
Címkék
Sopron KC Alba Fehérvár KC Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabda NB I Kometa-KVGY Kaposvári KK EPS-Honvéd  Phoenix Fóti Tigrisek  Délút-SZTE-Szedeák NKA Universitas Pécs 9. forduló DEAC Egis Körmend Atomerőmű SE OSE Lions
A bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC 87–76-os győzelmet aratott az Alba Fehérvár felett a férfi kosárlabda NB I 9. fordulójának rangadóján. A szombathelyieken kívül otthon nyert a Sopron, a Körmend és a Szeged, idegenben diadalmaskodott a Fót.

Rangadót játszott Szombathelyen a címvédő Falco az Alba Fehérvárral a  a férfi kosárlabda NB I 9. fordulójában. A Falcóban különösen Tanoh Dez András volt elemében, aki 18 ponttal és 6 lepattanóval zárta a találkozót, de a hazaiaktól  Juwan Graynek sem volt szégyenkeznivalója 14 pontja miatt. A vendégektől hárman is tíz pont fölé kerültek, de ez kevésnek bizonyult, már csak azért is, mert a sárga-feketéktől összesen hatan érték el, vagy lépték át a tízpontos határt.

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár 87–76 (27–14, 14–24, 23–11, 20–27)
Sopron KC–EPS-Honvéd 74–72 (8–24, 17–17, 22–9, 27–22)
Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK 110–91 (21–21, 33–15, 28–27, 28–28)
NKA Universitas Pécs–Phoenix Fóti Tigrisek 76–90 (15–20, 15–19, 21–23, 25–28)
Délút-SZTE-Szedeák–OSE Lions 81–65 (22–19, 14–17, 23–18, 22–21)
18:30: Debreceni EAC–Atomerőmű SE

 

Sopron KC Alba Fehérvár KC Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabda NB I Kometa-KVGY Kaposvári KK EPS-Honvéd  Phoenix Fóti Tigrisek  Délút-SZTE-Szedeák NKA Universitas Pécs 9. forduló DEAC Egis Körmend Atomerőmű SE OSE Lions
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