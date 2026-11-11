A Győr simán megnyerte a DVSC elleni kézilabda-rangadót

2026.11.11. 19:40
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A Győr nem hagyott kérdést a Loki ellen (Fotó: Török Attila)
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DVSC Skyline Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 12. fordulójában a Győri Audi ETO KC 36–26-ra legyőzte a DVSC Skyline-t.

 

NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
Győri Audi ETO KCDVSC Skyline 36–26 (17–12)
Győr, Audi Aréna. Vezette: Felhő, Öcsi
Jegyzőkönyv hamarosan.

ÖSSZEFOGLALÓ

Veretlenek csatája. A debreceniek januári bravúrjától az ETO beállós játékán át a két csapat javuló formájáig sok mindenről beszélgethettek volna a szurkolók a női kézilabda-bajnokság szerdai rangadója előtt. Csakhogy a dán sajtó bedobta a kavicsot (mit kavicsot, féltéglát) a vízbe, a győri klub anyagi nehézségeiről szóló hétfői sajtóhír nagy hullámokat vert a közösségi médiában. A vezetőség másnap közleményben reagált, miközben a csapatnak az ősz egyik legfontosabb bajnokijára kellett készülnie…

„A tábor mögötted!” – szokás szerint méretes molinó díszelgett a „kemény mag” felett, amely a gyakorlatba is átültette a leírtakat, hatvan percen át skandálta a rigmusokat. Akadt olyan szurkoló, akit nagyon megleptek a hírek, mások bíznak a kedvező fejleményekben, de abban mindenki egyetértett, hogy a nehéz helyzetben is kitartanak csapatuk mellett. Sokan arról találgattak, miként reagálnak kedvenceik a történtekre – a pályán, merthogy bármi is történik a háttérben, nekik ott kell bizonyítaniuk.

Hatadou Sakót egyébként sem kell külön motiválni, kézzel, lábbal és fejjel is hárított az első percekben. Jobban kezdett a Loki, de ahogy megtalálták a társak Sarah Bouktitot, már az ETO diktálta a ritmust. Amikor időt kértek a debreceniek, pörögtek a sálak és lobogtak a zászlók, az oldallelátókon ülők is bekapcsolódtak a szurkolásba. Vámos Míra mesteri ejtésével zárkózott a DVSC, de gyorsan kettőről a négyre lépett a Győr, Sako gólpasszt adott Emilie Hovdennek. Nem véletlenül éltette a kapust a közönség, amely a labdaszerzések után vastapssal biztatta a könnyű gólokat szerző hazaiakat.

(Fotó: Török Attila)

Húsz perc elteltével másodszor hívta magához játékosait Szilágyi Zoltán, aki hatgólos hátrányban a beálló körüli védekezés és az elhibázott ziccerek miatt bosszankodott. Egyébként sincs ideális helyzetben a Debrecen edzője, elvégre a műtéten áteső Szabó Nina és Kristin Thorleifsdóttir után az Esztergom ellen megsérülő Petrus Mirtill és Csernyánszki Liliána is kidőlt a sorból. Ha ez nem lenne elég, a szünet előtti utolsó támadásnál Monika Kobylisnka összefejelt Kelly Dulferrel, honfitársa, Adrianna Placzek kísérte le a pályáról, de szerencsére tudta folytatni a játékot (17–12).

Az ETO meg ott folytatta, ahol negyedórával korábban abbahagyta, Bo van Wetering a szélről és indításból is betalált. Mínusz nyolcról ötre zárkózott a Loki, az oda-vissza hétszáz kilométert utazó debreceni szurkolók hallatták is a hangjukat, csakhogy a túloldalon folytatódott a Bouktit-show, így nem maradtak izgalmak a végjátékra. Az utolsó tíz percre fordulva 29–22-re vezetett, majd tíz góllal nyert a címvédő – az Audi Aréna közönsége időközben „rászámolt” a vendégekre, majd felállva tapsolta meg a csapatot. 36–26

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