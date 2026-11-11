Férfi vízi BL: súlyos hiba miatt elúszhat a Radnicski Kragujevac történetének egyik legnagyobb győzelme

A Total Waterpolo szaklap beszámolója szerint a házigazdák 1:52 perccel a vége előtt már négy góllal vezettek – a találkozó nagyjából eldőlt már –, amikor a csapatkapitány Andrija Prlainovics megkapta a harmadik kiállítását, azaz már nem térhetett volna a vissza a vízbe. A felvételek alapján ugyanakkor a kétszeres olimpiai bajnok szerb klasszis 56 másodperccel a befejezés előtt mégis ott volt a medencében.

Hivatalos döntés egyelőre nem született az ügyben.

A Radnicski 13 év elteltével tudta legyőzni a 11-szeres BL-győztes olasz sztárcsapatot, amelynek legjobbja a magyar válogatott balkezes kiválósága volt, aki mind a négy lövését gólra váltotta.