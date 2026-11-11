Férfi vízi BL: súlyos hiba miatt elúszhat a Radnicski Kragujevac történetének egyik legnagyobb győzelme

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.11. 18:27
null
Andrija Prlainovics a kiállítása után újra feltűnt a medencében (Fotó. Total Waterpolo)
Címkék
Zalánki Gergő Radnicski Kragujevac férfi vízilabda BL Pro Recco
Elképzelhető, hogy egy hiba miatt semmissé válik története egyik legnagyobb győzelme a szerb Radnicski Kragujevac férfi vízilabdacsapatának, amely kedd este 16–14-re nyert a Zalánki Gergőt is foglalkoztató Pro Recco ellen a Bajnokok Ligája-csoportkörben.

A Total Waterpolo szaklap beszámolója szerint a házigazdák 1:52 perccel a vége előtt már négy góllal vezettek – a találkozó nagyjából eldőlt már –, amikor a csapatkapitány Andrija Prlainovics megkapta a harmadik kiállítását, azaz már nem térhetett volna a vissza a vízbe. A felvételek alapján ugyanakkor a kétszeres olimpiai bajnok szerb klasszis 56 másodperccel a befejezés előtt mégis ott volt a medencében.

Hivatalos döntés egyelőre nem született az ügyben.

A Radnicski 13 év elteltével tudta legyőzni a 11-szeres BL-győztes olasz sztárcsapatot, amelynek legjobbja a magyar válogatott balkezes kiválósága volt, aki mind a négy lövését gólra váltotta.

 

Zalánki Gergő Radnicski Kragujevac férfi vízilabda BL Pro Recco
Legfrissebb hírek

Férfi vízilabda BL: Leinweber öt, Zalánki négy gólt lőtt

Vízilabda
2026.10.28. 10:12

Harmadszor is nyert a Fradi, a döntőben a Pro Reccóval találkozik a grúziai pólótornán

Vízilabda
2026.10.17. 19:26

A védekezés rendben van, a támadáson kell csiszolni a Honvéd pólócsapatánál

Vízilabda
2026.09.22. 10:52

Zalánki Gergőt mindenki kedvesen fogadta

Vízilabda
2026.07.09. 08:55

Varga Zsolt: Örülök, hogy egy nehezebb meccset játszottunk

Vízilabda
2026.07.05. 08:43

Zalánki Gergő visszatér a Pro Reccóhoz – hivatalos

Vízilabda
2026.07.03. 16:06

Zalánki Gergő távozik az Olympiakosz vízilabdacsapatától

Vízilabda
2026.06.20. 17:29

Burián Gergely: Kell még egy-két nap, mire felfogom, hogy BL-t nyertem

Vízilabda
2026.06.16. 12:26