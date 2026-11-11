Férfi vízi BL: súlyos hiba miatt elúszhat a Radnicski Kragujevac történetének egyik legnagyobb győzelme
Elképzelhető, hogy egy hiba miatt semmissé válik története egyik legnagyobb győzelme a szerb Radnicski Kragujevac férfi vízilabdacsapatának, amely kedd este 16–14-re nyert a Zalánki Gergőt is foglalkoztató Pro Recco ellen a Bajnokok Ligája-csoportkörben.
A Total Waterpolo szaklap beszámolója szerint a házigazdák 1:52 perccel a vége előtt már négy góllal vezettek – a találkozó nagyjából eldőlt már –, amikor a csapatkapitány Andrija Prlainovics megkapta a harmadik kiállítását, azaz már nem térhetett volna a vissza a vízbe. A felvételek alapján ugyanakkor a kétszeres olimpiai bajnok szerb klasszis 56 másodperccel a befejezés előtt mégis ott volt a medencében.
Hivatalos döntés egyelőre nem született az ügyben.
A Radnicski 13 év elteltével tudta legyőzni a 11-szeres BL-győztes olasz sztárcsapatot, amelynek legjobbja a magyar válogatott balkezes kiválósága volt, aki mind a négy lövését gólra váltotta.
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