Szenvedélyes szavak, nagy kiborulások, válás – kötelező darab a Guardioláról készült film

Mint ismert, Pep Guardiola 2024 novemberében hosszabbította meg szerződését a manchesteri klubbal, noha a dokumentumfilm szerint már akkor úgy érezte, hogy csapatának jelentős változásra lenne szüksége. A Marca előzeteséből kiderül, hogy már ekkor felvetette a távozás lehetőségét, és végül csak azért maradt, hogy átsegítse együttesét a nehéz időszakon. Kaldun al-Mubarak klubelnök a dokumentumfilmben többek között arról beszél, akkoriban nem volt biztos benne, hogy sikerül meggyőznie Guardiolát a folytatásról.

A dokumentumfilm felidézi, hogy a 2025-ös őszi hullámvölgy idején a katalán edző megszállottan próbálta újra csapattá kovácsolni játékosait – részben ebből is fakad a sorozat címe. A Tottenham és a Brighton elleni vereségek után, a Manchester United elleni városi derbi előtt például azt követelte futballistáitól, hogy legalább öt másodpercig, erősen öleljék meg egymást. Ennek meglett az eredménye, mert a City végül 3–0-ra legyőzte a Unitedet, Guardiola pedig – félig tréfásan, félig komolyan – a meccs előtti szokatlan rituálénak tulajdonította a sikert.

Néhány héttel később azonban már nem volt kedve tréfálkozni. A Bayer Leverkusentől elszenvedett 2–0-s Bajnokok Ligája-vereség után olyan beszédet intézett játékosaihoz, amelyben nemcsak a csapat teljesítményét, hanem saját munkáját is komolyan kérdőre vonta.

Órákat töltöttem azzal, hogy megtaláljam az utat a szívetekhez. És amikor nem sikerül, az személyesen is bánt. Most totál hülyének érzem magam.

– fakadt ki az öltözőben Guardiola. Majd közölte játékosaival: ha nem változtatnak, új edzőjük lesz, ám nem akarja azt látni, hogy az idény végén bárki is panaszkodik vagy szomorú arcot vág.

A beszéd egyik legmegrázóbb része azonban nem csak a futballról szólt, Guardiola ugyanis magánéletének válságos időszakáról is megdöbbentő őszinteséggel vallott futballistáinak.

El akarok mondani nektek valamit. Elváltam a világ legszebb nőjétől, a feleségemtől... aki most már csak a volt feleségem. Hihetetlenül szeretem őt, de elvesztettük a szenvedélyt.

– mondta Cristina Serráról, akivel hosszú éveken át alkotott egy párt. – Mélyen szeretem őt, és így játsszák a futballt is. Szenvedéllyel. De hol van most a szenvedély? Az életben bármit is csinálsz, azt csináld szenvedéllyel!”

A szakember azt is érzékeltette, mekkora áldozatokat hozott a Cityért: „Élem az életemet, elváltam, miközben a családom távol van miattatok. És mit kapok cserébe?” – kérdezte játékosaitól, majd bevallotta, hogy amikor gyenge és lélektelen futballt lát tőlük, üresnek és magányosnak érzi magát.

Srácok, nagyon elegem van már. Amikor ezt látom tőletek, kimerültnek, magányosnak és üresnek érzem magam. De legyen szép napotok. Most kimegyek a sajtó elé, hogy megvédjelek titeket.

A dokumentumfilm arra is rávilágít, hogy a klubvezetésben nem volt mindenki elégedett Guardiola – sokszor nehezen érthető – döntéseivel. A Leverkusen elleni vereség után Ferran Soriano vezérigazgató és Al-Mubarak hangüzenetekben beszélt a történtekről. Soriano szerint Guardiola hibázott, és az elnök is úgy ítélte meg, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen hiba volt teljesen új összeállításban pályára küldeni a csapatot.

Azóta már ismert, hogy a City és Guardiola közös története 2026 májusában lezárult. A legendás mester az utolsó mérkőzése előtt megható szavakkal köszönt el övéitől: mint mondta, óriási hálát és boldogságot érez mindazért, amit együtt elértek. A sikerek mögött azonban a dokumentumfilm szerint ott volt egy olyan edző is, aki időnként elveszettnek, magányosnak és kimerültnek érezte magát.

A dokumentumfilm lényegében rávilágít arra, hogy Guardiola tízéves City-korszaka nem csupán a trófeákról és győzelmekről szólt, s bemutatja, milyen vékony a mezsgye a megszállottság, a maximalizmus és a kiégés között – még egy olyan edző esetében is, aki a Manchester City történetének legsikeresebb korszakát építette fel.

A négyrészes dokumentumfilm augusztus 19-től, azaz holnaptól tekinthető meg az Amazon Prime felületén.

Kedvcsinálónak néhány részlet a dokumentumfilmből:

Nothing is eternal.



A Beautiful Obsession - a four-part docuseries on Pep Guardiola's captivating final chapters at Man City - exclusively on Prime Video in the UK and Ireland from August 19. 📺 pic.twitter.com/EXedwQFUMs — Manchester City (@ManCity) August 13, 2026