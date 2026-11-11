A Balatonfüred és a Tatabánya is bejutott a nyolc közé a férfi kézi MK-ban
A férfi kézilabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Balatonfüred a Szigetszentmiklóst, a Tatabánya pedig a Budai Farkasokat múlta felül szerdán.
A Tatabányában a Szűcs Bence hat góllal volt a legeredményesebb, míg a Balatonfüred továbbjutásához az öt-öt gólt szerző Varga Márton és Simotics Mátyás járult hozzá a legjobban.
Ezzel teljessé vált a negyeddöntő mezőnye. A Balatonfüred és a Tatabánya mellett a Gyöngyös, a PLER, a Csurgó, a Győri ETO University, a Veszprém és a Szeged küzdhet tovább.
A sorsolásra vasárnap este kerül sor, a mérkőzések hivatalos játéknapja február 3. A négyes döntőt április 10–11-én rendezik meg.
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Balatonfüredi KSE–Szigetszentmiklósi KSK 36–26 (17–12)
Ld: Varga M., Simotics 5-5, ill. Debreczeni 8, Lakosy 5
Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC 28–33 (16–18)
Ld: Juhász 8, ill. Szűcs B. 6
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