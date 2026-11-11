Jefferson-Wooden, Russell és Werro közül kerül ki az év női atlétája

A sportági világszövetség (WA) szavazásán tíz jelöltre lehetett voksolni, a három döntős kap meghívást a november 29-i monacói gálára, amelyen fény derül a győztes kilétére.

Az amerikai Jefferson-Wooden 100 és 200 méteren is megnyerte a szeptemberben Budapesten rendezett atlétikai világdöntőt, utóbbi számban ráadásul 21.47 másodperccel minden idők harmadik legjobb eredményét futotta.

Honfitársa, Russell 100 méter gáton 12.09-es világcsúcsot állított fel, az idei tíz leggyorsabb futásból pedig kilenc az ő nevéhez fűződik, az egész idényben veretlen volt ebben a számban, megnyerte a világdöntőt és a Gyémánt Ligát is.

A svájci Werro 800 méteren minden idők harmadik legjobb idejét (1:53.70) érte el, ebben a szezonban a világdöntőn, a GyL-ben és az Európa-bajnokságon sem talált legyőzőre.

A férfiak döntős hármasát már korábban nyilvánosságra hozta a WA: a brazil Alison dos Santos (400 m gát), a svéd Armand Duplantis (rúdugrás) és a kenyai Sabastian Sawe (maratoni) közül kerül ki a győztes.