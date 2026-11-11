Jefferson-Wooden, Russell és Werro közül kerül ki az év női atlétája

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.11. 17:22
Melissa Jefferson-Wooden idén Budapesten minden idők harmadik legjobb eredményét futotta (Fotó: Getty Images)
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Melissa Jefferson-Wooden Audrey Werro atlétika Masai Russell
Melissa Jefferson-Wooden, Masai Russell és Audrey Werro közül kerül ki az év legjobb női atlétája.

A sportági világszövetség (WA) szavazásán tíz jelöltre lehetett voksolni, a három döntős kap meghívást a november 29-i monacói gálára, amelyen fény derül a győztes kilétére.

Az amerikai Jefferson-Wooden 100 és 200 méteren is megnyerte a szeptemberben Budapesten rendezett atlétikai világdöntőt, utóbbi számban ráadásul 21.47 másodperccel minden idők harmadik legjobb eredményét futotta.

Honfitársa, Russell 100 méter gáton 12.09-es világcsúcsot állított fel, az idei tíz leggyorsabb futásból pedig kilenc az ő nevéhez fűződik, az egész idényben veretlen volt ebben a számban, megnyerte a világdöntőt és a Gyémánt Ligát is.

A svájci Werro 800 méteren minden idők harmadik legjobb idejét (1:53.70) érte el, ebben a szezonban a világdöntőn, a GyL-ben és az Európa-bajnokságon sem talált legyőzőre.

A férfiak döntős hármasát már korábban nyilvánosságra hozta a WA: a brazil Alison dos Santos (400 m gát), a svéd Armand Duplantis (rúdugrás) és a kenyai Sabastian Sawe (maratoni) közül kerül ki a győztes.

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A sportági világszövetség (WA) szavazásán tíz jelöltre lehetett voksolni.

 

Melissa Jefferson-Wooden Audrey Werro atlétika Masai Russell
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