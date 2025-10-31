Nemzeti Sportrádió

Történelmi fordítás után döntőben a Palmeiras – ismét brazil uralom a Libertadores-kupában

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 10:03
null
Szinte felrobbant az Allianz Parque (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brazília Palmeiras Libertadores-kupa
A Palmeiras felejthetetlen estét élt át hazai pályán a Libertadores-kupa elődöntőjében: Abel Ferreira csapata 4–3-as összesítéssel fordított a Liga de Quito ellen, így bejutott a sorozat fináléjába, ahol a Flamengo lesz az ellenfele.

A brazil bajnok az ecuadori 0–3 után szinte lehetetlen helyzetből indulva állt fel – olyan estét produkálva, amire Dél-Amerika futballrajongói sokáig emlékezni fognak.

Elsöprő kezdés

A Sao Pauló-i mérkőzés elejétől kezdve a Palmeiras diktálta az iramot. Ferreira csapata hatalmas nyomás alá helyezte a vendégeket, és már a 20. percben megszerezte a vezetést: Allan Elias beadását Ramón Sosa fejelte a kapuba, beindítva a hazai rohamot.

A lendület nem tört meg, és a szünet előtt újabb góllal közelebb került a csoda: egy kavarodás után Bruno Fuchs pofozta be a labdát, így 2–0-val fordultak a felek. Az Allianz Parque ekkor már lázban égett, a Liga de Quito pedig láthatóan elveszítette a fonalat.

Bruno Fuchs góljával minden remény visszatért (Fotó: Getty Images)

A csoda beteljesül

A második félidő elején tovább fokozódott az izgalom, hiszen a Palmeirasnak egyetlen gólra volt szüksége az egyenlítéshez. A 68. percben Raphael Veiga egalizált Vitor Roque tökéletes passza után, majd alig negyedórával később jött a mindent eldöntő jelenet: Allan Andrade buktatását követően büntetőhöz jutott a házigazda, amelyet Veiga hidegvérrel értékesített – 4–3 összesítésben!

A lefújás után Sao Paulo egy emberként ünnepelt: a Palmeiras megcsinálta a lehetetlent, és bejutott a Libertadores-kupa döntőjébe, ahol ismét brazil rangadót rendeznek.

Brazília megállíthatatlan

A 2025-ös fináléval Brazília beérte Argentínát a Libertadores-győzelmek számában: mindkét ország 25-25 trófeánál tart. Az elmúlt hét kiírás mindegyikét brazil klub nyerte, és a Palmeiras–Flamengo párharc garantálja, hogy ez a sorozat legalább 2026-ig folytatódik.

A november 29-én, Limában sorra kerülő döntő tétje különösen izgalmas: a trófea mellett a győztes lesz a Libertadores-kupa történetének legsikeresebb brazil klubja, négy aranyéremmel.

LIBERTADORES-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Palmeiras (brazil)–LDU Quito (ecuadori) 4–0 – összesítésben 4–3
Korábban
Racing Club (argentin)–Flamengo (brazil) 0–0összesítésben 0–1
DÖNTŐ
November 29., szombat
22.00: Palmeiras–Flamengo

 

Brazília Palmeiras Libertadores-kupa
Legfrissebb hírek

Hetvennyolc éves edzőre bízták a kiesőjelöltet a brazil másodosztályban

Minden más foci
23 perce

Túl hangos volt a három napig tartó parti, Vinícius Júnior mehet a bíróságra

Spanyol labdarúgás
2025.10.16. 08:41

Gilberto Silva: Itt az ideje, hogy újra világbajnokok legyünk!

Foci vb 2026
2025.10.11. 10:12

Öt gólt vágott Brazília a felkészülési meccsen Dél-Korea ellen

Minden más foci
2025.10.10. 16:42

Ancelotti: Nem a taktika, a hozzáállás a legfontosabb

Foci vb 2026
2025.10.09. 11:51

Ecuadori csapat is elődöntőbe jutott a Libertadores-kupában

Minden más foci
2025.09.26. 13:31

Nem fizetett gyermektartást, börtönbe kerülhet a korábbi MU-játékos

Minden más foci
2025.09.24. 17:04

Vb-selejtező: a brazilok sztárja elhányta magát a pályán – videó

Foci vb 2026
2025.09.05. 08:29
Ezek is érdekelhetik