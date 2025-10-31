Történelmi fordítás után döntőben a Palmeiras – ismét brazil uralom a Libertadores-kupában

A brazil bajnok az ecuadori 0–3 után szinte lehetetlen helyzetből indulva állt fel – olyan estét produkálva, amire Dél-Amerika futballrajongói sokáig emlékezni fognak.

Elsöprő kezdés

A Sao Pauló-i mérkőzés elejétől kezdve a Palmeiras diktálta az iramot. Ferreira csapata hatalmas nyomás alá helyezte a vendégeket, és már a 20. percben megszerezte a vezetést: Allan Elias beadását Ramón Sosa fejelte a kapuba, beindítva a hazai rohamot.

A lendület nem tört meg, és a szünet előtt újabb góllal közelebb került a csoda: egy kavarodás után Bruno Fuchs pofozta be a labdát, így 2–0-val fordultak a felek. Az Allianz Parque ekkor már lázban égett, a Liga de Quito pedig láthatóan elveszítette a fonalat.

Bruno Fuchs góljával minden remény visszatért (Fotó: Getty Images)

A csoda beteljesül

A második félidő elején tovább fokozódott az izgalom, hiszen a Palmeirasnak egyetlen gólra volt szüksége az egyenlítéshez. A 68. percben Raphael Veiga egalizált Vitor Roque tökéletes passza után, majd alig negyedórával később jött a mindent eldöntő jelenet: Allan Andrade buktatását követően büntetőhöz jutott a házigazda, amelyet Veiga hidegvérrel értékesített – 4–3 összesítésben!

A lefújás után Sao Paulo egy emberként ünnepelt: a Palmeiras megcsinálta a lehetetlent, és bejutott a Libertadores-kupa döntőjébe, ahol ismét brazil rangadót rendeznek.

Brazília megállíthatatlan

A 2025-ös fináléval Brazília beérte Argentínát a Libertadores-győzelmek számában: mindkét ország 25-25 trófeánál tart. Az elmúlt hét kiírás mindegyikét brazil klub nyerte, és a Palmeiras–Flamengo párharc garantálja, hogy ez a sorozat legalább 2026-ig folytatódik.

A november 29-én, Limában sorra kerülő döntő tétje különösen izgalmas: a trófea mellett a győztes lesz a Libertadores-kupa történetének legsikeresebb brazil klubja, négy aranyéremmel.

LIBERTADORES-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Palmeiras (brazil)–LDU Quito (ecuadori) 4–0 – összesítésben 4–3

Korábban

Racing Club (argentin)–Flamengo (brazil) 0–0 – összesítésben 0–1

DÖNTŐ

November 29., szombat

22.00: Palmeiras–Flamengo