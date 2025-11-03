Nemzeti Sportrádió

Angol klubok legyeskednek a Palmeirasban hamvaiból feltámadó brazil csatár körül – sajtóhír

2025.11.03. 15:54
Vitor Roque remekel a Palmeirasban (Fotó: Getty Images)
A legnagyobb Premier League-klubok érdeklődését is felkeltette a Palmeiras 20 éves támadója, Vitor Roque remeklése a brazil bajnokságban és a Libertadores-kupában. A katalán Mundo Deportivo szerint a Spanyolországban mérsékelt sikerrel szereplő brazil csatárért 50 millió eurót is kifizetne a Manchester United, de a Chelsea és a Tottenham Hotspur megfigyelőit sem hagyta hidegen a csatár idei teljesítménye.

A hátsó ajtón távozott Barcelonából, ám hamarosan visszatérhet az európai futballba Vitor Roqueadta hírül a Mundo Deportivo. A katalóniai székhelyű lap szerint a főnixmadár sem támadt úgy fel a hamvaiból, mint a még mindig csak 20 éves csatár, aki mérsékelt sikerrel végződő – 49 meccsen 9 gól a Barca, illetve a Betis színeiben – spanyolországi időszaka után 25 millió euróért hazaigazolt kedvenc klubjába, a brazil országos bajnokságban listavezető Palmeirasba. A „nagy zöldeknél” aztán megtáltosodott a támadó, aki a bajnokságban 28 meccsen 13, a Libertadores-kupában 10 találkozón 4 gólnál jár, de ami még inkább fontos, a „Tigrinho” (kis tigris – a szerk.) becenévre hallgató játékos a támadások felépítésében is döntő szerepet játszik.

Vitor Roque remeklése egyből felkeltette a nagy európai klubok érdeklődését, akik közül a spanyol lap szerint a Manchester United udvarol legelszántabban az egyszeres brazil válogatott futballistának. A „vörös ördögök” állítólag 50 millió eurót sem sajnálnának érte – ebből 20 százalék, azaz 10 millió ütné a Roquén veszteséggel túladó barcelonaiak markát. A lap megjegyzi: a manchesteri alakulat nem az egyetlen Premier League-gigász, amely hajlandó lenne áldozni a centerposzton kívül szélsőként is bevethető labdarúgóra: a Tottenham és a Chelsea radarján szintén feltűnt a fiatal játékos.

 

