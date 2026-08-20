Nemzeti Sportrádió

Tiki-taka, távoli bomba: parádés gólok a Libertadores-kupa negyeddöntőjében – videó!

V. H. L.V. H. L.
2026.08.20. 11:46
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Pedro (vörös-feketében) a Flamengo mindkét góljában főszerepet vállalt (Fotó: Getty Images)
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nyolcaddöntő Samuel Lino Lucas Romero Giorgian De Arrascaeta Dél-Amerika Libertadores-kupa Cruzeiro Flamengo
Három pazar találatot láthatott a közönség a csordultig megtelt Maracanában a Flamengo–Cruzeiro mérkőzésen a Libertadores-kupa nyolcaddöntőjében, amelyet 2–1-re a címvédő riói csapat nyert meg, s ezzel bejutott a legjobb nyolc közé.

Aligha követelik vissza a pénzüket azok a szurkolók, akik kilátogattak a telt házas riói Maracana Stadionba a Libertadores-kupa nyolcaddöntőjében játszott Flamengo–Cruzeiro brazil házirangadóra. A találkozót a hazaiak 2–1-re nyerték Giorgian De Arrascaeta és Samuel Lino góljaival, s 3–2-es összesítéssel bejutottak a legjobb nyolc közé – a túloldalon Lucas Romero talált be –, de az egyébként is izgalmas csata igazi sava-borsát a három parádés gól adta meg. A mérkőzés hőse egyébként a Flamengo centere, Pedro volt, csapata mindkét találatánál ő adta a gólpasszt.

 

nyolcaddöntő Samuel Lino Lucas Romero Giorgian De Arrascaeta Dél-Amerika Libertadores-kupa Cruzeiro Flamengo
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