Mauricio Pochettino utolsó két mérkőzése a CONCACAF Nemzetek Ligája-negyeddöntő keretében zajlott. A Cincinnatiban megrendezett visszavágón Christian Pulisic látványos, ollózós góljával és Julian Hall találatával 2–0-ra nyert az Egyesült Államok, amely 8–0-s összesítéssel tudta le a párharcot. A ferencvárosi Lenny Joseph kezdett a haiti csapatban, a 69. percben lecserélték.

„Biztos vagyok benne, hogy ezek a fiúk még nagy dolgokat fognak véghez vinni. Nincs kétségem efelől. A csapatban tökéletes a tapasztalt és a fiatalabb játékosok, illetve az ifjú tehetségek aránya” – mondta búcsúzóul Pochettino, akit a mérkőzés után magángép vitt Manchesterbe, ahol a tervek szerint szerdán már ő tartja a United edzését.

Kanada és Panama már az elmúlt napokban kivívta a négyes döntőbe jutást, míg Mexikó az USA-hoz hasonlóan szerdára virradóra tette meg ezt – nem kis nehézségek árán leküzdve Jamaicát.

A tavaszi elődöntő párosítása a negyeddöntőben nyújtott teljesítmény alapján alakult ki; a fináléba a térség két nagyágyúja közül csak az egyik juthat be, az Egyesült Államok és Mexikó egymás ellen kezd majd.

CONCACAF NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

Egyesült Államok–Haiti 2–0

Tj: az Egyesült Államok, kettős győzelemmel (8–0)

Mexikó–Jamaica 1–0

Tj: Mexikó, 3–3-mal, idegenben szerzett gólokkal

Kanada–Guatemala 4–1

Tj: Kanada, kettős győzelemmel (7–3)

Panama–Curacao 2–0

Tj: Panama, 2–0-val

NÉGYES DÖNTŐ, INGLEWOOD, EGYESÜLT ÁLLAMOK

Elődöntő, március 25.

Kanada–Panama

Egyesült Államok–Mexikó

A döntő és a bronzmeccs március 28-án lesz.

(Az MTI nyomán)