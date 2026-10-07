Forlán hiába hívta, az USA-t választotta, és három meccs után két gólnál jár

St. Paul: bár a kanadaiak a második félidőben szorongattak, nem tudtak egyenlíteni, Peru, Chile és Mexikó legyőzése után az Egyesült Államok a negyedik mérkőzését is megnyerte a szeptember végi, október eleji „válogatott ablakban”. Mauricio Pochettino összesen 13 újoncot dobott be a mély vízbe ebben az időszakban, közülük az egyik döntötte el a minnesotai meccset: a korábban a peruiaknak is betaláló 19 éves Justin Ellis, az Orlando City támadója, akit beválogatása előtt nem sokkal felkeresett Diego Forlán is, merthogy uruguayi édesanyja révén a dél-amerikai válogatottban is futballozhatna. Nem tudta meggyőzni.





The @OrlandoCitySC connection in full flow. FREEMAN TO ELLIS TO PUT US IN FRONT! #USMNT x @VW https://t.co/rlULMkHemx — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 7, 2026





Miami Gardens: Peru nem késztette nagy erőbedobásra Kolumbiát, nem volt kaput eltaláló lövése a floridai meccsen. Odaát a második félidőben megjöttek a gólok: az 57. percben egy gyenge felszabadítási kísérlet után a balhátvéd Samuel Velásquez irgalmatlan nagy gólt lőtt a léc alá jó 20 méterről, és a lefújás előtt nem sokkal – immár emberelőnyben – beakadt az újonc Daniel Arcila lövése is. Nemcsak ő, hanem Velásquez is az első gólját szerezte a válogatottban, utóbbi elérzékenyülten nyilatkozott a lefújás után: „Januárban volt alkalmam találkozni Messivel, még frissen él bennem az emlék. Ő a példaképem. El sem hiszem, hogy gólt szereztem abban a stadionban, ahol hétről hétre pályára lép.”

🇨🇴 IMPRESIONANTE ZAPATAZO DE SAMUEL VELÁSQUEZ ☄️ https://t.co/lavoG4Yfga — Playbros Mexico (@Playbrosmexico) October 7, 2026



Los Angeles: több mint 56 ezer, többségében mexikói drukker nyugtázta keserűen, hogy Rafa Márquez csapata a negyedik meccsét sem tudta megnyerni a mostani válogatott szünetben (két döntetlen, két vereség). Az eredménynél csak a mutatott játék volt elkeserítőbb számukra, különösen a védelem ingatagsága, amit a chileiek kétszer is kihasználtak: előbb Maximiliano Gutiérrez lőtt közelről a kapuba, majd Vicente Pizarro. Utóbbinak ez volt az első gólja a nemzeti csapatban, amivel utolérte szintén egygólos édesapját, Jaimét, aki annak idején 53 mérkőzésen játszott a válogatottban, mielőtt sportvezetőként egészen a chilei sportminiszteri bársonyszékig ívelt a karrierje.





Partido Amistoso Gol de Chile 🇨🇱 2-0 Vicente Pizarro ⚽ '65 #MexvsChi 🇲🇽🆚🇨🇱 https://t.co/SPhgSb8xTr — Liga MX vs MLS (@LigamxvsMls) October 7, 2026





FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Kolumbia–Peru 2–0 (Velásquez 57., Arcila 90+2.)

Kiállítva: M. Araujo (65. Peru)

Egyesült Államok–Kanada 1–0 (Ellis 29.)

Mexikó–Chile 0–2 (M. Gutiérrez 54., V. Pizarro 65.)