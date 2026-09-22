Nemzeti Sportrádió

Pintér Dánielt behívták az amerikai U20-as válogatottba – az olimpia is ott lehet a távolabbi célok között

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.09.22. 20:15
Pintér Dániel (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok Pintér Dániel MLS Inter Miami
Újabb fontos állomáshoz érkezett Pintér Dániel labdarúgó-pályafutása: az Inter Miami 19 éves, magyar–amerikai támadója meghívót kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába, amely Spanyolországban Brazília és Dánia ellen játszik felkészülési mérkőzést.

Mozgalmas napok várnak Pintér Dánielre. Az Inter Miami saját nevelésű támadója egyelőre nem Európa felé veszi az irányt, vasárnap még az MLS-ben van jelenése: csapatával a Columbus Crew otthonában lép pályára. A floridai együttes szeptember 27-i bajnokiját követően csatlakozik az Egyesült Államok U20-as válogatottjához, amely Spanyolországban edzőtáborozik.

A 19 esztendős támadónak a meghívó újabb előrelépés az amerikai válogatott rendszerben. Korábban az U16-os, az U18-as és az U19-es korosztályban is számítottak rá, miközben magyar utánpótlás-válogatottban is szerepelt. Tavasszal és nyáron már rendszeresen tagja volt az amerikai U19-es keretnek, júniusban Japán ellen is készült a csapattal. Ezúttal azonban már az U20-as együtteshez hívták meg. Az amerikai fiatalok a Murcia tartományban található San Pedro del Pinatarban készülnek, és két kifejezetten erős ellenféllel találkoznak: október 1-jén Brazília, október 4-én Dánia lesz az ellenfél a Pinatar Arénában.  Pintér helyzete azért is érdekes, mert a következő években az olimpiai válogatott ajtaja is megnyílhat előtte. Az Egyesült Államok házigazdaként már biztos résztvevője a 2028-as Los Angeles-i olimpiának, a férfitornán pedig alapvetően U23-as csapatok szerepelnek. Az amerikai szövetség már Steve Cherundolót nevezte ki a 2028-as olimpiai együttes vezetőedzőjének, és megkezdte a keret kialakítását. A 2007-es születésű Pintér életkora alapján bőven beleillik ebbe a generációba.

Közben az Inter Miamiban is egyre közelebb kerül az áttöréshez: a 2026-os MLS-idényben már 13 bajnokin lépett pályára, háromszor kezdőként, és megszerezte első MLS-gólját is, augusztusban a Philadelphia Union ellen. Most Columbusból egyenesen Európába vezet az útja – Lionel Messiék öltözőjéből az amerikai U20-as válogatottba.

 

Egyesült Államok Pintér Dániel MLS Inter Miami
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