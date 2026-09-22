Pintér Dánielt behívták az amerikai U20-as válogatottba – az olimpia is ott lehet a távolabbi célok között

Mozgalmas napok várnak Pintér Dánielre. Az Inter Miami saját nevelésű támadója egyelőre nem Európa felé veszi az irányt, vasárnap még az MLS-ben van jelenése: csapatával a Columbus Crew otthonában lép pályára. A floridai együttes szeptember 27-i bajnokiját követően csatlakozik az Egyesült Államok U20-as válogatottjához, amely Spanyolországban edzőtáborozik.

A 19 esztendős támadónak a meghívó újabb előrelépés az amerikai válogatott rendszerben. Korábban az U16-os, az U18-as és az U19-es korosztályban is számítottak rá, miközben magyar utánpótlás-válogatottban is szerepelt. Tavasszal és nyáron már rendszeresen tagja volt az amerikai U19-es keretnek, júniusban Japán ellen is készült a csapattal. Ezúttal azonban már az U20-as együtteshez hívták meg. Az amerikai fiatalok a Murcia tartományban található San Pedro del Pinatarban készülnek, és két kifejezetten erős ellenféllel találkoznak: október 1-jén Brazília, október 4-én Dánia lesz az ellenfél a Pinatar Arénában. Pintér helyzete azért is érdekes, mert a következő években az olimpiai válogatott ajtaja is megnyílhat előtte. Az Egyesült Államok házigazdaként már biztos résztvevője a 2028-as Los Angeles-i olimpiának, a férfitornán pedig alapvetően U23-as csapatok szerepelnek. Az amerikai szövetség már Steve Cherundolót nevezte ki a 2028-as olimpiai együttes vezetőedzőjének, és megkezdte a keret kialakítását. A 2007-es születésű Pintér életkora alapján bőven beleillik ebbe a generációba.

Közben az Inter Miamiban is egyre közelebb kerül az áttöréshez: a 2026-os MLS-idényben már 13 bajnokin lépett pályára, háromszor kezdőként, és megszerezte első MLS-gólját is, augusztusban a Philadelphia Union ellen. Most Columbusból egyenesen Európába vezet az útja – Lionel Messiék öltözőjéből az amerikai U20-as válogatottba.