Nemzeti Sportrádió

Golf: visszakapaszkodtak az amerikaiak, újra elvitték a Presidents-kupát

K. Zs.K. Zs.
2026.09.28. 13:24
Amerikai örömmámor – a rózsaszín mezes játékosok közül balról Justin Thomas, Sam Burns, Scottie Scheffler és Wyndham Clark (Fotó: Getty Images)
Címkék
Presidents Cup Egyesült Államok Presidents-kupa golf
Bár az utolsó nap előtt hárompontos hátrányban volt az Egyesült Államok férfi golfválogatottja, játékosai taroltak a vasárnapi egyéni partikban, és összesítésben 17–13-ra legyőzték a nemzetközi csapatot, sorozatban 11. alkalommal elhódítva a nagy presztízsű Presidents-kupát.

Az amerikai csapat nyolc játékost vonultatott fel a világranglista első 11 helyezettje közül – például a világelső Scottie Schefflert, a rangsor harmadik helyén álló Cameron Youngot és az ötödik Wyndham Clarkot –, míg az ellenfél legmagasabban rangsorolt játékosa a 13. helyen álló dél-koreai Kim Szi Vu volt, azaz nem az amúgy bravúros visszakapaszkodás volt meglepő, hanem az, hogy két nap után az ellenfél vezetett.

A háromnapos mérkőzés tiszteletbeli elnöke hagyományosan a házigazda ország első embere; az illinois-i Medinah-ban megrendezett mostani viadal a sportág nagy rajongója, Donald Trump amerikai elnök védnökségével zajlott.

A legendás Ryder-kupa mintájára először 1994-ben megrendezett, 18 páros és 12 egyéni partiból álló, kétévente esedékes mérkőzést az amerikaiak eddig 14-szer nyerték meg, az Európán kívüli játékosokból összeállított nemzetközi válogatottnak egy győzelem jutott, míg a 2003-as dél-afrikai csata döntetlenre végződött.

AZ UTOLSÓ NAP EMLÉKEZETES PILLANATAI

 

Presidents Cup Egyesült Államok Presidents-kupa golf
Legfrissebb hírek

Pintér Dánielt behívták az amerikai U20-as válogatottba – az olimpia is ott lehet a távolabbi célok között

Minden más foci
2026.09.22. 20:15

Davis-kupa: nem jutottak a nyolcas döntőbe az amerikaiak

Tenisz
2026.09.21. 09:29

Amerika kapitány – S. Tóth János publicisztikája

Kosárlabda
2026.09.18. 23:16

Az amerikai kapitány szerint csapata nem csak Juhász Dorkára készül

Kosárlabda
2026.09.09. 17:55

Női kosár-vb: szombati csoportellenfelünk három negyeden át tartotta a lépést Dél-Koreával

Kosárlabda
2026.09.04. 16:29

Két és fél évtized után letaszították Tiger Woodsot a kereseti lista éléről

Egyéb egyéni
2026.08.31. 14:01

Lendületben a vívósport az Egyesült Államokban

Egyéb egyéni
2026.08.22. 09:51

Amerikából jöttek – ilyen volt belülről a 2026-os világbajnokság

Foci vb 2026
2026.08.07. 18:07