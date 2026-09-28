Golf: visszakapaszkodtak az amerikaiak, újra elvitték a Presidents-kupát
Az amerikai csapat nyolc játékost vonultatott fel a világranglista első 11 helyezettje közül – például a világelső Scottie Schefflert, a rangsor harmadik helyén álló Cameron Youngot és az ötödik Wyndham Clarkot –, míg az ellenfél legmagasabban rangsorolt játékosa a 13. helyen álló dél-koreai Kim Szi Vu volt, azaz nem az amúgy bravúros visszakapaszkodás volt meglepő, hanem az, hogy két nap után az ellenfél vezetett.
A háromnapos mérkőzés tiszteletbeli elnöke hagyományosan a házigazda ország első embere; az illinois-i Medinah-ban megrendezett mostani viadal a sportág nagy rajongója, Donald Trump amerikai elnök védnökségével zajlott.
A legendás Ryder-kupa mintájára először 1994-ben megrendezett, 18 páros és 12 egyéni partiból álló, kétévente esedékes mérkőzést az amerikaiak eddig 14-szer nyerték meg, az Európán kívüli játékosokból összeállított nemzetközi válogatottnak egy győzelem jutott, míg a 2003-as dél-afrikai csata döntetlenre végződött.
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