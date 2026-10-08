Nemzeti Sportrádió

A rali-vb mezőnye 39 év után visszatér az Egyesült Államokba

2026.10.08. 17:31
Fotó: Getty Images
Címkék
rali Egyesült Államok rali-vb
A rali-világbajnokság mezőnye jövőre 39 év után ismét ellátogat az Egyesült Államokba.

A szervezők csütörtöki bejelentése szerint a versenyt augusztus 26. és 29. között Tennessee és Kentucky államban rendezik, azokon a szakaszokon, amelyeket tavaly nyáron már teszteltek.

Az Egyesült Államok – a Washington állambeli Olympus Rally révén – legutóbb 1986 és 1988 között szerepelt a versenynaptárban.

Jövőre az amerikaiakon kívül Nagy-Britannia is visszatér – ahol legutóbb 2019-ben rendeztek vb-futamot –, szeptember végén kerül sor ugyanis az aberdeeni központú Skócia ralira.

Az olaszországi forduló közben helyszínt vált: Szardínia helyett Lazio régió és Róma aszfaltos útjai adnak majd otthont a versenynek.

A következő idény január 21-én Monte-Carlóban kezdődik, és 15 állomásból áll majd. Ez növekedést jelent az idei – a szaúd-arábiai szezonzáró törlése miatt 13 futamosra csökkentett – versenynaptárhoz képest. Szaúd-Arábia egyébként a jövő évi programban is szerepel, méghozzá a november 25. és 28. közötti évadzáró futam házigazdájaként.

 

rali Egyesült Államok rali-vb
Legfrissebb hírek

Forlán hiába hívta, az USA-t választotta, és három meccs után két gólnál jár

Minden más foci
Tegnap, 8:52

Szardínia-rali: pályafutása első vb-címét nyerte Elfyn Evans

Egyéb autó-motor
2026.10.04. 16:45

Felkészülés: Argentína hetet vágott a meccsre éppen csak odaérő Burkina Fasónak

Minden más foci
2026.10.04. 10:14

Golf: visszakapaszkodtak az amerikaiak, újra elvitték a Presidents-kupát

Egyéb egyéni
2026.09.28. 13:24

Zemplén-rali: bajnokavatás Szerencsen és környékén november elején

Egyéb autó-motor
2026.09.23. 16:03

Pintér Dánielt behívták az amerikai U20-as válogatottba – az olimpia is ott lehet a távolabbi célok között

Minden más foci
2026.09.22. 20:15

Davis-kupa: nem jutottak a nyolcas döntőbe az amerikaiak

Tenisz
2026.09.21. 09:29

Amerika kapitány – S. Tóth János publicisztikája

Kosárlabda
2026.09.18. 23:16