A rali-vb mezőnye 39 év után visszatér az Egyesült Államokba

A szervezők csütörtöki bejelentése szerint a versenyt augusztus 26. és 29. között Tennessee és Kentucky államban rendezik, azokon a szakaszokon, amelyeket tavaly nyáron már teszteltek.

Az Egyesült Államok – a Washington állambeli Olympus Rally révén – legutóbb 1986 és 1988 között szerepelt a versenynaptárban.

Jövőre az amerikaiakon kívül Nagy-Britannia is visszatér – ahol legutóbb 2019-ben rendeztek vb-futamot –, szeptember végén kerül sor ugyanis az aberdeeni központú Skócia ralira.

Az olaszországi forduló közben helyszínt vált: Szardínia helyett Lazio régió és Róma aszfaltos útjai adnak majd otthont a versenynek.

A következő idény január 21-én Monte-Carlóban kezdődik, és 15 állomásból áll majd. Ez növekedést jelent az idei – a szaúd-arábiai szezonzáró törlése miatt 13 futamosra csökkentett – versenynaptárhoz képest. Szaúd-Arábia egyébként a jövő évi programban is szerepel, méghozzá a november 25. és 28. közötti évadzáró futam házigazdájaként.