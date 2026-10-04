Felkészülés: Argentína hetet vágott a meccsre éppen csak odaérő Burkina Fasónak

Viszontagságos körülmények között érkezett meg Burkina Faso válogatottja Argentínába: a világranglista-62. helyezett afrikai csapat csak öt órával a kezdés előtt landolt Buenos Airesben, miután a repülőgépük technikai problémák miatt nem indulhatott el Marokkóból.

Emellett több játékos is lemondta az utazást fáradtságra hivatkozva, úgyhogy Burkina Fasót egy igencsak rutintalan válogatott képviselte Argentínában. Nem volt meglepetés, hogy a dél-amerikaiak az első perctől uralták a játékot, és a negyedik percben meg is szerezték a vezetést: bár Lautaro Martínez elsőre kihagyta a büntetőt, a kipattanót már értékesítette. Argentína egy öngóllal növelte előnyét, majd az első félidő végéig Gianluca Prestianni, Nico Paz és Julian Alvárez is eredményes volt. Szünet után Franco Mastantuono és Giuliano Simeone is eredményes volt, utóbbi a ráadásban állította be a 7–0-s végeredményt.

Lionel Messi nem lépett pályára, a világbajnok klasszis kedden, Benin ellen búcsúzik a válogatottól.

80. alkalommal lépett pályára egymás ellen az Egyesült Államok és Mexikó, az arizonai meccs a házigazdáknak sikerült jobban, akik háromgólos győzelmet arattak. Julian Hall a 28. percben szerzett vezetést Mauricio Pochettino együttesének, a 62. percben pedig Cavan Sullivan növelte az előnyt egy óriási kapushiba után. Ő ezzel a válogatott történetének legfiatalabb gólszerzője lett 17 évesen és 5 naposan. Mateo Chavez García kiállítása miatt a 67. percben megfogyatkozott Mexikó, majd a 84. percben Malik Tillman beállította a 3–0-s végeredményt.

FELKÉSZÜLÉS

Argentína–Burkina Faso 7–0

Egyesült Államok–Mexikó 3–0