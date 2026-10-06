Nemzeti Sportrádió

Zidane: Nagyon jó érzés kijavítani a hibákat, és mi pontosan ezt tettük

K. Zs.K. Zs.
2026.10.06. 11:32
A döntő pillanatok egyike: Zinédine Zidane ismerteti a haditervet Michael Olisével (Fotó: Getty Images)
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Franciaország Zinédine Zidane Belgium
A csapatmunka diadalaként értékelte Zinédine Zidane szövetségi kapitány a francia labdarúgó-válogatott Belgium felett aratott 4–1-es hétfői hazai győzelmét a Nemzetek Ligája 4. fordulójában.

„Ez az este a futballról szólt, arról a fajtájáról, amit mindannyian imádunk. Az első félidőben akadtak nehézségeink, de ez hozzátartozik a játékhoz, előfordul az ilyesmi. Viszont nagyon jó érzés kijavítani a hibákat, és mi pontosan ezt tettük – utalt Zinédine Zidane az utolsó negyedórában történt fordításra, az akkor szerzett négy gólra a TF1 mikrofonja előtt. – Rendkívüli második félidőt produkáltunk, ami nem jelenti azt, hogy az első borzalmas lett volna. Épp ellenkezőleg, akkor is csupán néhány dolog hiányzott. Jól kezdtünk, de a kapu előtt hiányzott az a bizonyos pontos utolsó megoldás.”

Zidane mindvégig bízott abban, hogy a cserék képesek lesznek fordítani, hiszen kiváló labdarúgók ültek a kispadon (az onnan érkezők közül Désiré Doué egyenlített, Rayan Cherki szerezte meg a vezetést, majd Michael Olise is szerzett két gólt), csakhogy:

„Hangsúlyozom: ez igazi csapatmunka volt! Mindig akad majd olyan játékos, aki eldönti a mérkőzést; ez már csak így működik..., de függetlenül attól, ki hozta a döntő fordulatot, mindenki kiválóan teljesített az elmúlt két hétben; mindenki kivette a részét a sikerből, és számomra ez a legfontosabb. Végső soron ez a legfontosabb: a csapatszellem győzedelmeskedik.” 

A franciák nyáron kinevezett szövetségi kapitánya remek mérleggel, három győzelemmel és egy döntetlennel zárta első válogatott periódusát, de mindennel azért nem elégedett: a támadójátékon, az utolsó 20-30 méteren nyújtott játékon javítaniuk kell.

„A tizenhatoson belüli jelenlétre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ezt szinte mind a négy meccsen tapasztaltuk. Hiába jöttek beadások, mélységi rövidpasszok, nem tudtuk tartósan uralni a büntetőterületet. De ez fokozatosan kialakul majd. Ne értsenek félre, a három győzelem és a döntetlen nagyszerű, a megszerzett tíz pont kedvező helyzetbe hoz minket, számomra mégis a játékosok hozzáállása volt a legfontosabb. Az, hogy milyen jól tudtunk együtt dolgozni. Fantasztikus volt! Tudtam, hogy igazi profik, de a munka során a lelkesedésükről is meggyőződhettem, a csapat remekül összekovácsolódott. Nagyon élveztem ezt a két hetet. Most vissza kell térniük a klubjukhoz, a közös napoknak vége, ami számomra is furcsa lesz. Most óhatatlanul jön egy kis megtorpanás, ami kissé frusztráló, de ez van...”

Zidane fontosnak tartotta azt is, hogy minden meghívott játékosát pályára küldje; ez majdnem megvalósult, egyedül Jean Butez kapus bemutatkozása maradt el.

„Betartottuk, amit ígértünk: úgy alakítottuk a dolgokat, hogy mindenkinek jusson egy kis játéklehetőség. Körültekintően kellett eljárnunk, mert nem tehetünk meg bármit a játékosokkal, ezért is fontos volt, hogy mindenki pályára léphessen.”

Négy kör után a franciák 10 pontjukkal vezetik a csoportot az olaszok (7), a belgák (6) és a törökök (0) előtt, novemberben előbb Olaszországba látogatnak, majd zárásként a törököket fogadják.

A csoport első két helyezettje márciusban a negyeddöntőben folytatja szereplését, az pedig – az új versenykiírás értelmében – csak később derül ki, hogy a harmadik és a negyedik helyezettre mi vár: előbbire sima bennmaradás vagy osztályozó, utóbbira osztályozó vagy egyből kiesés.

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