Akinek ilyen cseréi vannak... Doué és Olise beállt, 14 perc alatt ízekre szedte Belgiumot
FRANCIAORSZÁG–BELGIUM
Zinédine Zidane felforgatott kezdőcsapattal vágott neki a mérkőzésnek – a kapuban például Guillaume Restes védett Mike Maignan helyett, de érdemes megemlíteni a középcsatár Esteban Lepault is –, s vélhetően ez volt az oka annak, hogy kiegyenlített csatát láthattunk az első félidőben. A játékrész egyetlen igazi lehetősége a vendég belgák előtt adódott, akik éltek is vele: Roméo Lavia mélyen a saját térfeléről indította Dodi Lukébakiót, aki a védőket lefutva a 16-os vonaláig robogott, majd a kipókhálózta a jobb felső sarkot.
A fordulás után Zidane fokozatosan cserélgette be a támadósorba a sztárokat, ami végső soron meghozta az áttörést a franciáknak. A 77. percben a néhány perce beálló Désiré Doué a 16-os előteréből lőtte ki a bal alsót. Néhány perccel később Olise passzából Rayan Cherki lőtt kapura, Vandevoordt a nem épp kivételes labdát bevédte, így már a hazaiak vezettek. S ha egy üzlet beindul... A második gólt előkészítő Michael Olise a 88. perben és a ráadásban is betalált, így a Zidane-csapat magabiztos, 4–1-es győzelemmel erősítette meg helyét a csoport élén. Zidane cseréi kiválóan sültek el, Désiré Doué (két gólpassz, egy gól) és Michael Olise (két gól, egy gólpassz) egyformán három kanadai pontig jutott.
OLASZORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG
A bolognai meccs első lehetősége a törököké volt – Kabak átlövését kellett védenie Dommarummának –, de az első félidő derekán már a hazaiak vezettek: Di Lorenzo jobb oldali beadását Gianluca Scamacca próbálta levenni, a labda némi szerencsével előtte maradt, az olasz támadó pedig állítgatás nélkül, 11 méterről a léc alá bikázott. A folytatásban az olaszok nem jártak közel az előny növeléséhez, míg a törökök ugyan kicsivel többet próbálkoztak, de nem tudtak veszélyt jelenteni a kapura.
A második félidőben jóval motiváltabb török válogatott jött ki az öltözőből, s az 55. percben Simsir már szabadon fejelhetett, de (még) nem találta el a kaput. Néhány perccel később Doumbia lövését védte Cakir, majd a 61. percben megérdemelten egyenlített Vincenzo Montella gárdája: Celik alapvonalról érkező centerezését Elmali sarkazta tovább az üresen maradó Aral Simsirnek, aki senkitől sem zavartatva a hálóba passzolt. A törökök ezzel együtt csak három percig örülhettek, Barella jobb oldali szabadrúgásából ugyanis Riccardo Calafiori bólintott az ötösről a bal felsőbe, így ismét a hazaiaknál volt előnyben. A folytatásban kiegyenlített volt a játék, s míg Özcan fejesét Donnarumma a léc fölé tenyerelte, Francesco Pio Esposito közeli lövésére már nem volt ellenszer – az olaszok 3–1-re nyertek és üldözik a franciákat.
NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA, 1. CSOPORT
Franciaország–Belgium 4–1 (D. Doué 77., Cherki 81., Olise 88., 90+1., ill. Lukébakio 35.)
Olaszország–Törökország 3–1 (Scamacca 26., Calafiori 64., F. P. Esposito 87., ill. Simsir 61.)