Akinek ilyen cseréi vannak... Doué és Olise beállt, 14 perc alatt ízekre szedte Belgiumot

FRANCIAORSZÁG–BELGIUM

Zinédine Zidane felforgatott kezdőcsapattal vágott neki a mérkőzésnek – a kapuban például Guillaume Restes védett Mike Maignan helyett, de érdemes megemlíteni a középcsatár Esteban Lepault is –, s vélhetően ez volt az oka annak, hogy kiegyenlített csatát láthattunk az első félidőben. A játékrész egyetlen igazi lehetősége a vendég belgák előtt adódott, akik éltek is vele: Roméo Lavia mélyen a saját térfeléről indította Dodi Lukébakiót, aki a védőket lefutva a 16-os vonaláig robogott, majd a kipókhálózta a jobb felső sarkot.

A fordulás után Zidane fokozatosan cserélgette be a támadósorba a sztárokat, ami végső soron meghozta az áttörést a franciáknak. A 77. percben a néhány perce beálló Désiré Doué a 16-os előteréből lőtte ki a bal alsót. Néhány perccel később Olise passzából Rayan Cherki lőtt kapura, Vandevoordt a nem épp kivételes labdát bevédte, így már a hazaiak vezettek. S ha egy üzlet beindul... A második gólt előkészítő Michael Olise a 88. perben és a ráadásban is betalált, így a Zidane-csapat magabiztos, 4–1-es győzelemmel erősítette meg helyét a csoport élén. Zidane cseréi kiválóan sültek el, Désiré Doué (két gólpassz, egy gól) és Michael Olise (két gól, egy gólpassz) egyformán három kanadai pontig jutott.

Pio Esposito (balra) gólja döntötte el a mérkőzést (Fotó: Getty Images)

OLASZORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG

A bolognai meccs első lehetősége a törököké volt – Kabak átlövését kellett védenie Dommarummának –, de az első félidő derekán már a hazaiak vezettek: Di Lorenzo jobb oldali beadását Gianluca Scamacca próbálta levenni, a labda némi szerencsével előtte maradt, az olasz támadó pedig állítgatás nélkül, 11 méterről a léc alá bikázott. A folytatásban az olaszok nem jártak közel az előny növeléséhez, míg a törökök ugyan kicsivel többet próbálkoztak, de nem tudtak veszélyt jelenteni a kapura.

A második félidőben jóval motiváltabb török válogatott jött ki az öltözőből, s az 55. percben Simsir már szabadon fejelhetett, de (még) nem találta el a kaput. Néhány perccel később Doumbia lövését védte Cakir, majd a 61. percben megérdemelten egyenlített Vincenzo Montella gárdája: Celik alapvonalról érkező centerezését Elmali sarkazta tovább az üresen maradó Aral Simsirnek, aki senkitől sem zavartatva a hálóba passzolt. A törökök ezzel együtt csak három percig örülhettek, Barella jobb oldali szabadrúgásából ugyanis Riccardo Calafiori bólintott az ötösről a bal felsőbe, így ismét a hazaiaknál volt előnyben. A folytatásban kiegyenlített volt a játék, s míg Özcan fejesét Donnarumma a léc fölé tenyerelte, Francesco Pio Esposito közeli lövésére már nem volt ellenszer – az olaszok 3–1-re nyertek és üldözik a franciákat.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA, 1. CSOPORT

Franciaország–Belgium 4–1 (D. Doué 77., Cherki 81., Olise 88., 90+1., ill. Lukébakio 35.)

Olaszország–Törökország 3–1 (Scamacca 26., Calafiori 64., F. P. Esposito 87., ill. Simsir 61.)