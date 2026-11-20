„Ma már a lába sem volt bekötve, minden rendben van vele” – Iraola Szoboszlairól
„Nagyon jó hírek érkeztek; a szünet a legalkalmasabb pillanat volt arra, hogy fokozatosan beépítsük őket. Már részt vesznek a csapat foglalkozásain is, de vasárnap még nem állnak rendelkezésre, ezért óvatosan kezeljük a helyzetüket” – kezdte a sajtótájékoztatót Andoni Iraola, aki elsőként Giovanni Leoniról és Conor Bradleyről beszélt. Hozzátette, a felépülésük már a végső szakaszában jár és reméli, pár héten belül játszani tudnak.
Szóba került a Liverpool holland különítménye is, közülük mindenki visszatérhet. Iraolánál Szoboszlai Dominikra is rákérdeztek, vele kapcsolatban annyit mondott, hogy „jó helyen van, edzett és ma már a térde sem volt bekötve, minden rendben van vele”.
Az a Manchester United látogat vasárnap az Anfieldre, amely a válogatott szünetben vezetőedzőt váltott. A Mauricio Pochettino-időszak azonban nem kezdődött fényesen a klub számára, ugyanis az argentin első edzéséről nyilvánosságra kerültek drónnal készített videofelvételek.
„Elküldték nekem a felvételt, de a lényeg az, hogy ez bárkivel megtörténhet. Ha valaki tegnap láthatta volna az edzésünket, pontosan tudná, kik vettek részt rajta. Nem is feltétlenül az előnyről van itt szó, egyszerűen nem véletlenül edzünk zárt kapuk mögött. Őszintén szólva, ez nem szép dolog. Már találkoztunk korábban, és neki is van már a háta mögött néhány PL-mérkőzés. Jelenleg azonban nincsenek olyan támpontjaink, amelyekre alapozva felkészülhetnénk, mert egyszerűen nem tudjuk, mire számítsunk” – nyilatkozta az esetről Iraola.
A spanyol hozzátette, ugyan az hátrány a Unitednek, hogy Pochettinónak mindössze pár napja van összeszokni a kerettel, ám a labdarúgók ugyanazok maradtak, őket pedig jól ismerik.
Iraolát a Fantasy Premier League-gel kapcsolatos szivárogtatásokról is kérdezték. Korábban a Chelsea-nél és az Arsenalnál is előfordult, hogy a játékon keresztül idő előtt kiderült, melyik futballisták lesznek ott a kezdőcsapatokban. Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője a péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta, megtiltotta a játékosainak, hogy magukat vagy a csapattársaikat a keretükben tudják, míg Iraola meglepettségét fejezte ki a téma kapcsán: „Őszintén, azt hittem, hogy mi nem is játszhatunk vele egyáltalán, hiszen ez ugyan nem szerencsejáték, de mégis vannak nyeremények. Szerencsére nálunk Liverpoolban még nem fordultak elő problémák ezzel kapcsolatban.”
„Természetesen jól szeretnének kezdeni az új vezetőedzővel, nekünk pedig a legjobb játékunkat kell mutatnunk annak érdekében, hogy legyőzzük őket” – zárta le a sajtótájékoztatót.
ANGOL PREMIER LEAGUE
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17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!