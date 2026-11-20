„Nagyon jó hírek érkeztek; a szünet a legalkalmasabb pillanat volt arra, hogy fokozatosan beépítsük őket. Már részt vesznek a csapat foglalkozásain is, de vasárnap még nem állnak rendelkezésre, ezért óvatosan kezeljük a helyzetüket” – kezdte a sajtótájékoztatót Andoni Iraola, aki elsőként Giovanni Leoniról és Conor Bradleyről beszélt. Hozzátette, a felépülésük már a végső szakaszában jár és reméli, pár héten belül játszani tudnak.

Szóba került a Liverpool holland különítménye is, közülük mindenki visszatérhet. Iraolánál Szoboszlai Dominikra is rákérdeztek, vele kapcsolatban annyit mondott, hogy „jó helyen van, edzett és ma már a térde sem volt bekötve, minden rendben van vele”.

Az a Manchester United látogat vasárnap az Anfieldre, amely a válogatott szünetben vezetőedzőt váltott. A Mauricio Pochettino-időszak azonban nem kezdődött fényesen a klub számára, ugyanis az argentin első edzéséről nyilvánosságra kerültek drónnal készített videofelvételek.

„Elküldték nekem a felvételt, de a lényeg az, hogy ez bárkivel megtörténhet. Ha valaki tegnap láthatta volna az edzésünket, pontosan tudná, kik vettek részt rajta. Nem is feltétlenül az előnyről van itt szó, egyszerűen nem véletlenül edzünk zárt kapuk mögött. Őszintén szólva, ez nem szép dolog. Már találkoztunk korábban, és neki is van már a háta mögött néhány PL-mérkőzés. Jelenleg azonban nincsenek olyan támpontjaink, amelyekre alapozva felkészülhetnénk, mert egyszerűen nem tudjuk, mire számítsunk” – nyilatkozta az esetről Iraola.