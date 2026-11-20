A víz volt az úr a hűvös Las Vegas-i nyitó napon: az első edzésen egyetlen versenyző sem teljesített mért kört, és noha a folytatásban már nagyobb volt a forgalom a továbbra is vizes pályán, a látottakból nem lehetett érdemi következtetéseket levonni, mert szombatra és vasárnapra is száraz időt jósolnak. A mezőnyre így meglehetősen sűrű program vár az utolsó tréningen, egyetlen óra alatt kell felkészülniük az időmérőre és a versenyre.

Ami az eredményeket illeti, George Russell bizonyult a leggyorsabbnak, ráadásul a korábbi specifikációjú turbófeltöltővel. A Mercedesnél ugyanis csak Andrea Kimi Antonelli autójába került be az ADUO-rendszer keretein belül bevetett motorfejlesztés, hogy a brit esetében elkerüljék az újabb rajtbüntetést. Bár a friss világbajnok a továbbfejlesztett elemet szankció nélkül kapta meg, a W17-es új belső égésű motort is kapott, ami öt rajthelyes hátrasorolást von maga után.

Nem Antonelli az egyetlen, aki rajtbüntetéssel sújtanak az idény 21. futamhétvégéjén: Oscar Piastrit, Carlos Sainz Jr.-t és Lance Strollt tíz hellyel sorolják hátra a rajtrácson, míg Oliver Bearman a mezőny végére szorul vissza motorkomponens-cserék miatt.

„Tudjuk, hogy esős körülmények között minden egyes kör és minden edzés más, mint az előző – kezdte az értékelést a második tréningen 71 ezred előnnyel élen záró Russell, aki megosztotta, szerinte nem a Mercedes volt a leggyorsabb a nyitó napon. – Reálisan nézve valószínűleg nem mi voltunk a leggyorsabbak. A McLaren rendkívül gyorsnak tűnt, Charles (Leclerc) is nagyon erős tempót mutatott egyes szakaszokon, mi viszont akkor futottuk meg a körünket, amikor a pálya a legszárazabb volt, (Lando) Norris viszont nem is teljesített kört akkor.”

„Van még mit megértenünk, hiszen Brazíliában még nagyon versenyképesek voltunk esős körülmények között, most viszont Kimi és én is hátrányban voltunk. Szerintem senki sem tudja, milyen mértékű szemcsésedésre számíthat vasárnap. Tavaly könnyű volt egy cserével teljesíteni a futamot, az azt megelőző évben viszont jelentős volt a szemcsésedés, és két kiállásra volt szükség. Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ kapni, de valószínűleg a verseny napjáig nem fogjuk megtudni, mire számíthatunk.”

Russell csapattársa, Antonelli nyolcadik lett, hátránya közel 1.8 másodperc volt. „Furcsa napunk volt az időjárás miatt. Az első edzésen gyakorlatilag egyáltalán nem tudtunk körözni, a másodikon pedig nem szereztünk igazán mérvadó adatokat. Nehéz volt felvenni a ritmust. De így is tanultunk néhány dolgot, és lesz mit átnéznünk az éjszaka során. A köztes esőgumin nem voltunk olyan versenyképesek, mint szerettünk volna, ezért érdemes lesz megvizsgálnunk, miért alakult így, még ha az itt szerzett tapasztalatokra a hétvége hátralévő részében várhatóan nem is lesz szükségünk.”

„Pénteken egészen más lesz a helyzet, ha száraz marad az idő, így az utolsó gyakorlás nagyon fontos lesz. Ki kell használnunk a rendelkezésünkre álló időt, meg kell szoknunk az autó viselkedését, és meg kell értenünk a gumik működését, különösen úgy, hogy a mai nap alapján mindenkinek kevés információ áll a rendelkezésére. Mindenesetre bizakodó vagyok. A kocsi jól működött az utóbbi időben, és remélem, hogy produktív tréningünk lesz, és jó helyzetbe hozhatjuk magunkat az időmérő előtt.”

A Mercedes új turbófeltöltőjét a McLaren is használja Las Vegasban, a wokingiak ráadásul a 2027-es felkészülés jegyében új padlólemezt is hoztak magukkal, ezt viszont a nyitó napon még nem merték bevetni az időjárás miatt. Piastri az ötödik, míg Norris a hetedik helyen zárt a felszáradó pályán lezajló második edzésen.

„A mai nap egyáltalán nem releváns a folytatást illetően. Az én szempontomból fontos volt, hogy kipróbáljam az új motort és a turbófeltöltőt, így jó volt, hogy tudtam legalább néhány kört teljesíteni. Mindig lehet tanulni valamit ilyen körülmények között, így szerintem hasznos volt a gyakorlás, még ha a most megszerzett tapasztalatok a következő napokban nem is lesznek igazán hasznosíthatóak.”

Piastri szerint javulást jelent a motorfejlesztés. „Úgy gondolom, előrelépést jelent. Persze, ilyen körülmények között nagyon nehéz pontosan megítélni, de eddig minden jónak tűnt, úgyhogy remélhetőleg száraz pályán is hasonló lesz a helyzet.”

Az ausztrál versenyző hozzáállásán nem változtat a rajtbüntetése. „Csak tíz rajthelyről van szó, így minél előrébb tudok végezni, annál jobb. Az időmérő szempontjából így nem jelent különösebb változást a büntetés.”

Norris megerősítette, hogy az új padlólemezt csak az utolsó tréningen tesztelik. „Az első gyakorláson az eső intenzitása miatt nem sok értelme lett volna pályára hajtani, különösen annak fényében, hogy a hétvége hátralévő részében száraz időre számítunk. A második edzésen viszont jó volt néhány kört teljesíteni, még ha a körülmények továbbra is nedvesek voltak. Holnap több fontos feladat vár ránk: többek között tesztelnünk kell az új elemeket, és fel kell készülnünk az időmérőre száraz körülmények között, szóval nagy jelentősége lesz a tréningnek. A mai napon gyűjtött adatokból igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni, hogy a legjobban felkészüljünk a folytatásra.”

A Red Bull az elmúlt öt futamból hármat megnyert Max Verstappen révén, aki sorozatban a kilencedik dobogós helyezésére hajt vasárnap. A csapatot már a hétvége kezdetén az egyik fő esélyesnek tartották, a nyitó nap alapján viszont nehéz megítélni, hogyan áll a többiekhez képest, főleg úgy, hogy a négyszeres világbajnok alig hajtott ki a pályára. „A körülmények nem igazán voltak mérvadók, a hétvége hátralévő részében ugyanis száraz idő várható, így nem sok értelme volt körözni.”

„Csak néhány kört futottam, hogy felmérhessük, hol tart az autó, és azonosítsunk néhány területet, amelyre érdemes lesz figyelnünk. Összességében azonban az időjárás miatt elég haszontalan volt a nap. Mivel már csak egy edzésünk maradt az időmérő előtt, fontos, hogy azt jól használjuk ki, és mindenből a lehető legtöbbet hozzuk ki.”

A Ferrari a csalódást keltő Sao Pauló-i Nagydíj után érkezett meg Las Vegasba, azonban már a hétvége előtt kérdéses volt, mire számíthat. Lewis Hamilton a sajtónapon még arról beszélt, hátrányt fog jelenteni neki, hogy a nyitányon Dino Beganovic vezeti az autóját, ám a heves esőzés miatt végül is senki sem futott mért kört az első órában, így a brit nem veszített pályaidőt a pilótatársakkal szemben.

A hétszeres világbajnok szerint az lesz a kulcs, hogy gyorsan reagáljanak. „Nem igazán veszítettem sokat azzal, hogy kihagytam az első edzést, elvégre nagyon esett az eső, ami jól jött ki a számomra. A második tréningen viszont tudtunk valamennyit körözni, és néhány hasznos dolgot is megfigyeltünk, például amikor az extrém esőgumikról interekre váltottunk.”

„Nyilvánvalóan senki sem próbálta még ki a száraz pályára alkalmas abroncsokat, ezért az utolsó edzésen újabb kihívásokkal kell szembenéznünk, és gyorsan kell reagálnunk. Nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre a gyakorláson, majd a kvalifikáció előtt is. Remélhetőleg nem alakulnak rosszul a dolgok, és ott leszünk az élmezőny közelében.”

A Scuderiánál Leclerc diktálta a jobb tempót a második tréningen, sokáig az élen is állt, ám a végén a szárazabb pályán futó Russell és Pierre Gasly is megelőzte, így a harmadik helyen zárt. „Nehéz nap volt ez az egész mezőnynek az időjárás és a vizes pálya miatt. Nem sok tanulságot vonhatunk le a mai napból a hétvége további részére, mivel a folytatásban várhatóan száraz lesz az idő. Az első edzésen nem is hajtottunk pályára, a másodikon viszont már elég sok kört teljesítettünk. Remélhetőleg ezek a tapasztalatokat a jövőben hasznosíthatjuk. Holnap tiszta lappal kezdünk, és az utolsó tréningen meglátjuk, hol tartunk.”

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:47.272 átlag: 208.102 km/ó 2. Gasly Alpine-Mercedes 1:47.343 0.071 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:47.605 0.333 4. Hadjar Red Bull-Ford 1:48.407 1.135 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:48.453 1.181 6. Hamilton Ferrari 1:48.483 1.211 7. Norris McLaren-Mercedes 1:48.837 1.565 8. Antonelli Mercedes 1:49.043 1.771 9. Colapinto Alpine-Mercedes 1:49.229 1.957 10. Alonso Aston Martin-Honda 1:49.231 1.959 11. Stroll Aston Martin-Honda 1:49.782 2.510 12. Albon Williams-Mercedes 1:49.829 2.557 13. Verstappen Red Bull-Ford 1:50.141 2.869 14. Pérez Cadillac-Ferrari 1:50.431 3.159 15. Bearman Haas-Ferrari 1:50.699 3.427 16. Lawson Racing Bulls-Ford 1:51.009 3.737 17. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:51.148 3.876 18. Sainz Williams-Mercedes 1:51.571 4.299 19. Hülkenberg Audi 1:51.807 4.535 20. Bortoleto Audi 1:52.325 5.053 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:52.794 5.522 22. Camara Haas-Ferrari 1:53.589 6.317