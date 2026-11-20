– Péntek délután a közösségi médiában jelentette be, hogy pályázik az elnöki tisztségre. Miért határozott úgy, hogy megméreti magát a szövetség december elsejei közgyűlésén?

– Mert szükségszerűnek érzem a változásokat, nem feltétlenül szakmai vonalon, hiszen eredményességben most is az élen jár sportágunk. De megítélésem szerint egyértelműbb, átláthatóbb működésre van szükség, olyan közösség megteremtésére, amelyben minden egyesület hallathatja a hangját, és ezek a hangok – ahogy a posztomban is fogalmaztam – eljutnak az elnökig is. Véleményem szerint egyértelműen változtatásra van szükség, és a döntésem komolyságát megerősítendő a napokban közzéteszem a programomat is. A pályázati kiírás szerint ez nem kötelező, de én szeretném, ha a sportág előzetesen is tájékozódni tudna arról, hogy megválasztásom esetén milyen célokkal fognék bele a munkába.

– Érzékeny időszakban van a sportág, jövőre Szegeden világbajnokságot rendez a szövetség, két év múlva pedig az olimpián kellene sikeresen szerepelnie a válogatottnak. Ez nagy nyomás és felelősség…

– Így van. Korábbi sportolóként át is érzem ennek a súlyát, és mindenképpen törekednék arra, hogy a versenyzők felkészülése zavartalan maradjon. A jó felkészüléshez azonban szükségszerű a nyugodt háttér, amelynek alapja a bizalom helyreállítása a sportágban. Megválasztásom esetén szeretném úgymond megnyitni és átláthatóvá tenni a szövetség munkáját, jó lenne racionalizálni a kiadásokat, úgy átcsoportosítani a támogatásokat, hogy még több forrás jusson el a szakma irányába.

– Az elmúlt időszakban elnöki szerephez jutott a birkózó olimpiai bajnok Lőrincz Tamás, az olimpiai bronzérmes atléta, Márton Anita és a dzsúdós Tóth Krisztián is. Az ő példájuk mennyiben inspirálta?

– Nagyon, de szándékosan nem kerestem fel őket, hiszen minden sportágnak más a háttere. Én 2020 és 2023 között a sportolói bizottság elnöke voltam, ezáltal elnökségi tag is, így tisztában vagyok a vezetői apparátus működésével. 2020 és 2024 között nevelőegyesületem, a Kis-Duna Sportegyesület elnökeként szembesültem a kis klubok mindennapi problémáival, tudom, hogy mely területeken tudnának az egyesületek több támogatást, segítséget és több figyelmet kapni. Nyilvánvaló, hogy egy elnöknek nem csak szakmai vonalon kell napra késznek lennie; nagyon sokrétű a szövetségi működés, de látni kell, hogy nem egy ember működteti a sportágat, egy jó vezető támaszkodik a szakértői stábjára.

– Mielőtt benyújtotta pályázatát, egyeztetett valakivel a terveiről?

– Az elhatározás belőlem fakad, de természetesen beszéltem korábbi versenyzőtársakkal, egyesületi vezetőkkel, akik biztosítottak a támogatásukról. Aki szeretne névvel mellém állni, annak megköszönöm, egy biztos: ezek a háttérbeszélgetések mind megerősítettek abban, hogy van értelme beadni a pályázatomat. Szeretném megnyitni a kommunikációt, örülnék neki, ha bátran megkeresnének a klubok, a versenyzők azokkal a gondokkal, ötletekkel vagy egyéni szükségletekkel, amelyekről nem esik vagy nem mindig esik szó. Ahogy a Facebook-posztomban is írtam: csapatjátékos vagyok, és olyan emberekkel szeretnék együtt dolgozni, akiknek ugyanúgy szívügye a kajak-kenu, mint nekem.

– Jelenleg az Egyesült Államokban él családjával, Gainesville-ben edzősködik. Mikor tér haza?

– A jövő héten már Magyarországon leszek, és bízom benne, hogy a közgyűlésig hátralévő időszakban sok értékes beszélgetést tudok majd lefolytatni. Megválasztásom esetén pedig természetesen hazaköltözünk Magyarországra.