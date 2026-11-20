A szervezet pénteki bejelentése alapján a labdarúgók a harmadosztályban vagy annál alacsonyabb szinten játszanak, a felfüggesztés időtartamára azonban nem tért ki a híradás. Arra viszont igen, hogy a gyanús mérkőzésekre egy különleges számítógépes szoftver segítségével bukkantak rá.

A szövetség fegyelmi bizottsága vizsgálatot indít az érintettekkel szemben.