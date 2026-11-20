Tíz lengyel futballista játékjogát felfüggesztették bundázás miatt
Mérkőzések befolyásolásának gyanúja miatt tíz, alsóbb osztályban szereplő lengyel futballista játékjogát függesztette fel az ország sportági szövetsége.
A szervezet pénteki bejelentése alapján a labdarúgók a harmadosztályban vagy annál alacsonyabb szinten játszanak, a felfüggesztés időtartamára azonban nem tért ki a híradás. Arra viszont igen, hogy a gyanús mérkőzésekre egy különleges számítógépes szoftver segítségével bukkantak rá.
A szövetség fegyelmi bizottsága vizsgálatot indít az érintettekkel szemben.
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