„Az idény első fele fantasztikusan sikerült, különösen annak fényében, hogy több játékosunk sem tudott csatlakozni hozzánk az évad kezdetén. Nagyon büszke vagyok az októberi teljesítményünkre is, hiszen rendkívül nehéz hónap volt, rengeteg mérkőzéssel, mi pedig végig veretlenek maradtunk – fogalmazott Per Johansson. – A Ferencváros elleni idegenbeli döntetlent kifejezetten kiemelkedő teljesítménynek tartom. Az Odense otthonában aratott győzelmünk szintén magas színvonalú játékot tükrözött. A Metz elleni hazai mérkőzés után egyszerre voltam elégedett és csalódott, mert úgy érzem, valamivel többet is kihozhattunk volna belőle, ugyanakkor az is magas színvonalú találkozó volt. Összességében úgy gondolom, hogy az idény első felében rendkívül jól teljesítettünk.”

A rutinos svéd szakember ezután a csapat, jelenlegi, pénzügyi szempontból szorult helyzetéről is beszélt.

„Az a feladatom, hogy vezetőedzőként gondoskodjak a játékosaimról és a stábom tagjairól. Ez a jó és a nehéz időszakokra egyaránt igaz, a munkámhoz tartozik, amit már hosszú ideje végzek. Voltam már ennél nehezebb helyzetben is, például Oroszországban, ahol négy hónapon keresztül vártuk, hogy kitör-e a háború. Ez most más helyzet, de az ilyen időszakok mutatják meg igazán, mennyire erős egy csapat. Az anyagi források előteremtése és annak biztosítása, hogy a klub megfelelő körülmények között működhessen, nem az én feladatom” – szögezte le Johansson, majd a saját munkáját is értékelte.

„A saját munkám legszigorúbb kritikusa én magam vagyok. Folyamatosan értékelek mindent, amit teszünk, beleértve a saját teljesítményemet is. Mindig őszintén kell szembenéznem önmagammal. Úgy gondolom, vezetőként – bármilyen területen is dolgozzunk – fel kell tennünk magunknak a kérdést; mit tehetek holnap még jobban? Szerintem ez a fejlődés alapja. Úgy kell tekintenünk magunkra, mint örök tanulókra, akik soha nem kapnak végbizonyítványt, hiszen a vezetés lényege éppen ez; az emberek támogatása, segítése. A játékosaimat szolgálom, az ő munkájukat segítő eszköz vagyok; számomra erről szól a vezetői szerep” – mondta.